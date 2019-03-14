40 лет назад полярная экспедиция «Комсомольской правды» впервые в мире достигла Северного полюса на лыжах
40 лет назад полярная экспедиция «Комсомольской правды» впервые в мире достигла Северного полюса на лыжах
Участники той самой экспедиции, легендарные полярники Дмитрий Шпаро и Владимир Леденёв сегодня в гостях у подкаста «Клуб знаменитых путешественников» Радио «Комсомольская правда»
40 лет назад полярная экспедиция «Комсомольской правды» впервые в мире достигла Северного полюса на лыжах
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