2019-03-14T13:22:30+03:00
Клуб знаменитых путешественников
Евгений САЗОНОВ

40 лет назад полярная экспедиция «Комсомольской правды» впервые в мире достигла Северного полюса на лыжах

40 лет назад полярная экспедиция «Комсомольской правды» впервые в мире достигла Северного полюса на лыжах40 лет назад полярная экспедиция «Комсомольской правды» впервые в мире достигла Северного полюса на лыжах

Участники той самой экспедиции, легендарные полярники Дмитрий Шпаро и Владимир Леденёв сегодня в гостях у подкаста «Клуб знаменитых путешественников» Радио «Комсомольская правда»

40 лет назад полярная экспедиция «Комсомольской правды» впервые в мире достигла Северного полюса на лыжах

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