Особый случай : Кокорину и Мамаеву дали реальные сроки. Кто они: мученики или отъявленные преступники?

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-10T19:22:19+03:00

Антон Арасланов и Екатерина Белых разбираются в этой непростой ситуации

Кокорину и Мамаеву дали реальные сроки. Кто они: мученики или отъявленные преступники? 00:00 00:00

Вся страна последние полгода следила за судебным процессом российских футболистов Кокорина и Мамева, и вот недавно им был вынесен приговор.

Нет ли ощущения, что продолжительные судебные разбирательства сделали из Кокорина и Мамаева мучеников или они всё-таки отъявленные преступники? Вместе с ведущими программы "Особый случай" в прямом эфире основатель "Объединения спортивных болельщиков" Всеволод Алексеев и главный редактор "Советского спорта" Николай Яременко попытаются ответить на этот вопрос.

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