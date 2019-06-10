Олег Кашин о деле журналиста Голунова: Люди, которые знают только тупую силу и бабло, не умеют выстраивать многоходовки

10 Июнь 21:46 2019-06-11T12:42:59+03:00

Олег Кашин: Всегда прокатывало, решили прокатит и в это раз 00:00 00:00

А. Норкин:

- Эта история, на наш взгляд, подтверждает в очередной раз, что у нас среди сотрудников правоохранительных органов довольно много коррумпированных людей. Почему именно история с Голуновым такой ажиотаж вызвала?

О. Кашин:

- А вы имя Голунова знали до его задержания?

А. Норкин:

- Нет.

О. Кашин:

- Это чудовищно, это вас плохо характеризует. На самом деле это человек, который уже много лет на виду в этом нишевом жанре журналистских расследований. И он действительно был и остается, дай бог, будет гением этой работы. Работая с ЕГРЮЛ, с базами больших данных, с выяснением связей между компаниями и так далее, такой тихий парень, который умеет копать. И репутация которого, он, действительно, работал в разных изданиях, везде, нигде никогда даже враги не говорили, что он «сливной бачок», что ему сливает КГБ что-то. Все знали, что он хорошо работает, что, действительно, если расследование Голунова, это знак качества. Я серьезно говорю, вы медийные люди, то, что вы не читали его расследований, вас не красит.

Действительно, для ментов, которые решили его таким образом наказать, это была худшая мишень. Потому что человек, про которого, и про его возможность отношений с наркотиками нулевую все всё понимают, и про его работу, которую все видели, видели, каких он людей задевал, трогал, да, от похоронного бизнеса и правительства Москвы, до родной деревни Володина. Все понимали, что это за журналист. Действительно, таких мало, таких по пальцам можно пересчитать.

А. Норкин:

- А чего же его раньше не трогали?

О. Кашин:

- В смысле – раньше не трогали? Копилась злоба. Вы же понимаете.

А. Норкин:

- Почему это вылилось во время Питерского форума?

О. Кашин:

- Потому что, извините, пожалуйста, кто такой стандартный российский мент? Это тупой человек, который не знает, что проходит Питерский форум, который не знает, что такое расследования Голунова, не знает, что такое «Медуза». Да, какого-то журналиста сказали замочить. Велкам. Прогуглить фамилию человек не в состоянии.

А. Норкин:

- А почему именно на Baza слили все фотографии?

О. Кашин:

- Фотографии с лабораторией? Да, именно потому что слили фотографии с лаборатории, потому что думали – так прокатит. Всегда прокатывают с обычными людьми такого рода сфабрикованные доказательства. Подумали, что и здесь прокатит. Не учли, что в этой квартире, где живет Голунов, перебывала половина журналистской Москвы. Он очень общительный человек. Я сам с ним знаком десять лет.

Ю. Норкина:

- Люди в погонах – это не просто такие, которые решили блестящего журналиста…

О. Кашин:

- Не они решили, им заказали.

Ю. Норкина:

- Но это не на Ваню Голунова была история. А на президента.

О. Кашин:

- Ой, господи боже ты мой! Всегда, убивают Политковскую, говорят: подстава президента. Убивают Немцова, говорят: подстава президента. Покушаются на меня. Ни разу не было случая, чтобы в итоге оказалась подстава Президента. Не умеют эти люди, люди, которые знают только тупую силу и бабло, они не умеют выстраивать многоходовки. Никогда.