2019-06-19T21:58:13+03:00
Инспектор гаджетов
Александр ТАГИРОВ

Инспектор гаджетов : Окей Гугл, Алиса и Олег - что умеют голосовые помощники

Что умеют голосовые помощникиЧто умеют голосовые помощники

Александр Тагиров пообщался с искусственными интеллектами разных компаний, чтобы понять: кто круче

Окей Гугл, Алиса и Олег - что умеют голосовые помощники

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Спустя 2 века от публикации этой сказки говорящие зеркала больше не кажутся чем-то необычным. Сегодня с нами разговаривают почти все окружающие вещи: начиная от колонок и навигаторов, заканчивая смартфонами и ноутбуками. Голосовые ассистенты, которые поселились в наших гаджетах, имеют массу разнообразных функций. Но главная их роль остается неизменной - быть помощником в бытовых делах и облегчить повседневную жизнь. Давайте поговорим о наиболее популярных.

Окей Гугл! Что ты такое?

Среди стандартных возможностей этого виртуального друга - запись и контроль заметок, безопасное хранение паролей и прочей информации. Если вы активно пользуетесь поисковиком Гугл и, к примеру, стали фанатом определенного сериала, через какое-то время ассистент это дело смекнет и начнет вам присылать уведомления о выходе новых серий. Голосовой помощник также может по вашей просьбе позвонить в ресторан и забронировать для вас столик. Вот только такие крутые функции пока не работают на русском языке. Как всегда….

Алиса, расскажи анекдот!

Анекдот, конечно, на любителя…. Кстати, создатели Алисы изначально делали упор на вежливость. В ответ на грубость или издевки она может весьма изысканно выйти из конфликтной ситуации, и не нахамить в ответ. Однако, на вопрос о том, чей же Крым, она без тени сомнения политкорректно заявляет, что он — наш.

Особенность Алисы - эффективная интеграция со всеми доступными Яндекс-сервисами: музыка, карты, кошелек, такси и другими. Иными словами, если попросить ее составить маршрут из Тюмени в Череповец или же включить последний альбом группы Мьюз — проблем не возникнет.

В целом, Алиса, умеет поддержать в трудную минуту, пошутить и полноценно работать с поисковой системой Яндекса. Да и «живой» диалог голосовая помощница поддерживает куда лучше конкурентов.

Еще один фаворит в гонке виртуальных подружек - это Сири компании Эпл. Она способна совершать множество действий: от выполнения просьбы включить режим энергосбережения, до управления заметками и телефонной книгой . А в случае если вы не знаете, как поступить, Сири может «бросить за вас монетку» или выбрать карту.

Если сравнивать Алису с Сири, становится понятно, что Алиса больше заточена под тонкую русскую душу. Ее ответы более многогранны, запас шуток и острот значительно шире, да и голос приятней.

Олег, дай денег!

Новичок на рынке виртуальных помощников - это Олег от Тинькоф банка. Общаться с «Олегом» можно как с любым другим голосовым помощником — задавать вопросы или отдавать команды. Олег умеет переводить деньги, искать скидки, покупать билеты в кино, управлять вашими карточками и общаться на отвлеченные темы.

На презентации разработчики обещали, что «Олег» будет менять характер по мере общения с пользователем — анализировать реплики, изучать настроение и подбирать стилистику ответов. Кстати, такой алгоритм обучения уже успел привести к курьезам. За первый день работы помощник от «Тинькофф банка» научился ругаться и говорить пользователям всякие непристойности. Так, на просьбу “одолжить сотку” Олег предлагал… Впрочем, говорить вслух я это не буду.

Подводя итоги, отмечу. Все эти голосовые помощники – это вовсе не искусственный интеллект, который человечество до сих пор не создало. Да и вряд ли создаст в ближайшем будущем. Ведь для его разработки нужно хотя бы понять, как работает человеческий мозг. Поэтому сейчас все виртуальные ассистенты – лишь имитация сознания. И иногда довольно жалкая.

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В студии: Андрей РЯБЦЕВ
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