«Мы отбираем КВН»: за что на Александра Маслякова подали в суд
Александр Масляков.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Истец считает, что ведущий владеет правами на три буквы безосновательно
«Мы отбираем КВН»: за что на Александра Маслякова подали в суд
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Компанию Маслякова хотят через суд лишить прав на КВН.
По мнению истца, аббревиатура не принадлежит Маслякову потому что продукты, выходившие под брендом, создавались Сергеем Муратовым, Михаилом Яковлевым и Альбертом Аксельродом.
Говорим об этом с журналистом отдела телевидения "Комсомольской правды" Сергеем Ефимовым.