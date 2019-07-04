2019-07-04T15:44:06+03:00
Глядя в телевизор
Елена АФОНИНАСергей ЕФИМОВ

«Мы отбираем КВН»: за что на Александра Маслякова подали в суд

Александр Масляков.Александр Масляков.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Истец считает, что ведущий владеет правами на три буквы безосновательно

«Мы отбираем КВН»: за что на Александра Маслякова подали в суд

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Компанию Маслякова хотят через суд лишить прав на КВН.

По мнению истца, аббревиатура не принадлежит Маслякову потому что продукты, выходившие под брендом, создавались Сергеем Муратовым, Михаилом Яковлевым и Альбертом Аксельродом.

Говорим об этом с журналистом отдела телевидения "Комсомольской правды" Сергеем Ефимовым.

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