СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-04T15:44:06+03:00

«Мы отбираем КВН»: за что на Александра Маслякова подали в суд 00:00 00:00

Компанию Маслякова хотят через суд лишить прав на КВН.

По мнению истца, аббревиатура не принадлежит Маслякову потому что продукты, выходившие под брендом, создавались Сергеем Муратовым, Михаилом Яковлевым и Альбертом Аксельродом.

Говорим об этом с журналистом отдела телевидения "Комсомольской правды" Сергеем Ефимовым.