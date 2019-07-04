СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-04T20:00:20+03:00

Как исправить возрастное ухудшение зрения 00:00 00:00

Баченина Мария:

- Здравствуйте, друзья. После 40 лет даже у человека с хорошим зрением начинаются возрастные изменения. Сначала он вынужден носить очки для чтения, потом менять их на более сильные, которые через некоторое время уже не помогают. С чем это связано, и можно ли исправить ситуацию? Мы поговорим сегодня с врачом-офтальмологом, руководителем группы офтальмологических центров «Клиника доктора Шиловой», профессором, доктором медицинских наук Татьяной Шиловой. Здравствуйте, Татьяна. Добро пожаловать.

Шилова Татьяна:

- Здравствуйте, Мария.

Баченина Мария:

- Собственно, первый вопрос уже прозвучал. С чем связаны такие изменения зрения, и можно ли с этим что-то сделать?

Шилова Татьяна:

- Мы с вами говорим о возрастных изменениях зрения. Поэтому основная причина – это старение, взросление организма, изменение его биологических особенностей. Если мы говорим о таких заболеваниях, как возрастная дальнозоркость (или пресбиопия) или катаракта, то эти заболевания связаны с изменением плотности хрусталика прежде всего. То есть в молодые годы хрусталик у нас эластичный, подвижный. И это позволяет нам видеть предметы на разных расстояниях одинаково хорошо. С возрастом даже те люди, которые видят очень хорошо вдаль, они утрачивают возможность видеть вблизи без коррекции очками. По сути, так и проявляется возрастная дальнозоркость. Ей подвержены люди и близорукие, и дальнозоркие, и даже те, кто видит очень хорошо.

То есть возрастная дальнозоркость это проблема, с которой сталкивается каждый человек в возрасте, приближающемся к 50 годам.

Баченина Мария:

- Это лечится как-то?

Шилова Татьяна:

- Когда мы говорим о лечении, мы говорим о том, что это не восстановление эластичности хрусталика, а замена хрусталика на искусственную линзу, которая обладает специальными оптическими свойствами, или добавление специальной линзы внутрь глаза, которая позволяет фокусировать на разные расстояния. То есть лечение пресбиопии это ее хирургическая коррекция. И если следующий вопрос я могу предварить – а лечится ли это каплями? – я вам скажу: конечно, нет. К сожалению, единственный способ лечения в понимании человека это хирургическая коррекция возрастной дальнозоркости, или пресбиопии.

Баченина Мария:

- То есть либо очки, либо хирургическое вмешательство?

Шилова Татьяна:

- Да, все именно так, это либо очки со специальными свойствами, либо контактные линзы, либо хирургическая коррекция. Когда мы говорим о хирургической коррекции, мы условно подразумеваем два направления. Первое направление – это когда внутри глаза все остается на прежнем месте, и мы добавляем искусственную линзочку тонкую, обладающую специальными оптическими свойствами, так называемые пресбиопические линзы. Это то направление, которое на сегодняшний день мы предлагаем своим пациентам, ради которого они, собственно, к нам в клинику и обращаются. То есть люди оставляют себе великолепное зрение вдаль, но при этом приобретают ближний фокус. Это очень важно для людей активных, трудоспособного возраста.

Либо, если, как вы правильно заметили, в хрусталике уже произошли изменения, связанные с его помутнением, то есть появилась катаракта, изменения в хрусталике (и многие люди об этом знают), тогда, конечно, смысла что-то добавлять внутрь глаза уже нет. И мы говорим о замене помутневшего собственного хрусталика на искусственный хрусталик, обладающий определенными оптическими свойствами. И линейка этих хрусталиков очень большая. На сегодняшний день мы подбираем пациенту конкретную индивидуальную линзу, индивидуальный искусственный хрусталик.

Баченина Мария:

- То есть глаза не будут отличаться от прежних или различаться?

Шилова Татьяна:

- Конечно. И человек, который пользуется очками, в 50, после 50 лет может, выполнив такую хирургическую коррекцию (а она выполняется, как маленькая манипуляция, это не выглядит, как большая операция)…

Баченина Мария:

- Кстати, расскажите, пожалуйста, как проходит такая операция. Потому что все звучит достаточно пугающе для обывателя, а вы только что заметили – маленькая манипуляция, небольшая коррекция. За один день, что ли, она – пришел и ушел?

Шилова Татьяна:

- Да. Эта процедура выполняется очень быстро, по времени занимает 5-10 минут, не более того. Выполняется под местной анестезией, под капельками. И человек на следующий день уже может выполнять свою привычную зрительную нагрузку. Есть небольшие ограничения в плане физической нагрузки, использование бани и сауны в течение недели, но это довольно небольшой срок, чтобы потом всю жизнь… А надо сказать, что та коррекция, о которой мы говорим, рассчитана на всю жизнь, это не временная коррекция, и менять эти хрусталики не надо со временем, они однажды ставятся – и на всю жизнь. Поэтому это отличный способ для людей, которые носят очки, особенно для тех, кто носит очки и для дали, и для близи… А вот как раз пресбиопия – это когда у человека после 50 лет или в более старшем возрасте, иногда и до того есть несколько пар очков. В этом проблема, что очки не одни, а очки для дали, для близи, еще и для компьютера.

Баченина Мария:

- Да, мы это видим у своих родных.

Шилова Татьяна:

- Мы можем решить эту проблему. И иногда бабушка, дедушка может видеть лучше, чем все члены семьи, включая молодежь.

Баченина Мария:

- А есть какие-то противопоказания? Может быть, кому-то нельзя делать такую операцию?

Шилова Татьяна:

- Да, действительно, это так. Есть определенные ограничения для использования таких мультифокальных хрусталиков – и факичных, и тех, которые ставятся при замене. И основным ограничением является состояние сетчатки и зрительного нерва. Если есть значительные повреждения в этих структурах, тогда этот мультифокальный хрусталик человек не сможет использовать в полной мере, он не сможет пользоваться им, получив то качественное зрение.

Баченина Мария:

- Полноценно?

Шилова Татьяна:

- Полноценно. Безусловно. Поэтому в каждом конкретном случае мы обсуждаем с человеком, на что он может рассчитывать, насколько этот хрусталик ему подходит. Мало того, мы можем выбрать из линейки хрусталиков. То есть это не один хрусталик, не один производитель. Люди, которые приходят ко мне в клинику, обычно обсуждают со мной их зрительные потребности. И только вместе мы выбираем то необходимое, что нужно для конкретного пациента. Потому что есть еще такая проблема, например, как астигматизм в оптике. И вот она как раз ограничивает дополнительно использование определенной линейки хрусталиков.

Мы можем поставить такой, который исправляет не только возрастную дальнозоркость, а еще исправляет тот астигматизм, который у человека всю жизнь был.

Баченина Мария:

- То есть сразу решит несколько проблем.

Шилова Татьяна:

- Да. И может выровнять оптику обоих глаз. То есть бывают ситуации, когда один глаз видит лучше, второй глаз видит хуже, потому что такова оптика, врожденные особенности. И мы с помощью внутриглазных линз как раз все это исправляем.

Баченина Мария:

- Напоминаю, что у нас в гостях врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова.

Много уже было сказано слов о вашей работе. Тем не менее, если подытожить, почему выбирают именно вашу клинику, в чем особенности именно вашей клиники – клиники доктора Шиловой?

Шилова Татьяна:

- Хороший вопрос. Я думаю, и мои пациенты мне говорят о том, что они выбирают конкретного хирурга. Пациенты приходят ради хирургии конкретно в моих руках. Я думаю, что один из факторов – это, конечно, определяющий фактор персонализации. Безусловно, для каждого пациента я могу подобрать ту индивидуальную технологию. Потому что в моей хирургической палитре есть не только операции по замене хрусталика. Это операции и по коррекции, лазерной коррекции зрения, всеми самыми современными методами, включая коррекцию зрения в течение 25 секунд, коррекцию зрения Smile. А ее можно добавлять к коррекции хрусталиками. Это пациенты, у которых есть проблемы с сетчаткой. Это проблемы тяжелые – отслойка сетчатки, допустим, диабет глаза. Это проблема глаукомы. То есть очень важно, чтобы у пациента глаз был обследован полноценно. То есть не какой-то конкретный отдел был исследован, а именно виденье всей ситуации в целом. Вот это очень важно. Я занимаюсь всеми операциями, вплоть до пересадки роговицы. Это тоже серьезная, тяжелая операция.

Баченина Мария:

- То есть, мало того, что индивидуальный комплексный подход к каждому пациенту, так еще и решение всех проблем на месте, в одной клинике?

Шилова Татьяна:

- Да, все верно. И в руках одного хирурга. Наверное, еще большую роль играет то, что в клинике мы пользуемся немецкими технологиями, на сегодняшний день – не только немецкими. То есть мы активно сотрудничаем с нашими европейскими коллегами. Я, по сути, все, что появляется в мире самого современного, внедряю в клиническую практику своей клиники.

Баченина Мария:

- А как попасть к вам на лечение?

Шилова Татьяна:

- Вы можете записаться на прием по телефону в Москве 8-495-153-43-18 или на сайте doctor-shilova.ru. И я с удовольствием вас увижу на своем приеме. Но надо сказать, что на мои консультации все-таки существует определенная очередь, чего не существует на хирургическое лечение. Потому что я оперирую 6 дней в неделю, у меня все дни операционные. Поэтому если мы с вами встретились или вы прошли диагностику в клинике у тех моих ассистентов, которые сопровождают, которым я доверяю в плане диагностики, то дальнейшая запись на хирургическое лечение не является сложной, и вы в течение недели можете решить все свои хирургические проблемы.

Баченина Мария:

- Татьяна, спасибо, что нашли время в своем загруженном графике, пришли к нам в студию, ответили на важные вопросы.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.