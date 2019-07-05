Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин про выкранного украинскими спецслужбами Владимира Цемаха: Никакого ракетного вооружения для атаки на MH17 у него не было и быть не могло
Киев выкрал из ДНР экс-офицера ПВО, накачав наркотиками. Владимира Цемаха уже обвинили в создании террористической организации, но скорее всего «притянут» к сбитому «Боингу»
Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин: У выкранного украинскими спецслужбами Владимира Цемаха никакого ракетного вооружения для атаки на MH17 у него не было и быть не могло
В Совете Федерации отреагировали на задержание украинскими спецслужбами бывшего офицера ДНР Владимира Цемаха по делу малазийского «Боинга». Как считает член комитета по безопасности Франц Клинцевиц, операция Киева - это похищение человека. Теперь из Цемаха будут выбивать признания - уверен Клинцевич.
Бывший глава ДНР Александр Бородай в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что Владимир Цемах не может быть связан с катастрофой «Боинга» под Донецком, так как летом 2014-го в республике не было ПВО.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) в интервью Радио «Комсомольская правда» отметил, что ПВО тогда уже было создано, но на вооружении в ДНР не было ракет, которые могли бы сбить «Боинг».