400 способов отъёма денег у населения. В России одновременно снимут два фильма про Остапа Бендера
Давид Шнейдеров и Алёна Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает
400 способов отъёма денег у населения. В России одновременно снимут два фильма про Остапа Бендера
Главные темы:
- 400 способов отъёма денег у населения. В России одновременно снимут два фильма про Остапа Бендера.
- Самые высокооплачиваемые актёры по версии Forbes.
- "Игра престолов" - начало. О чём будет приквел сериала.
- Самые раздражающие телеведущие. Опрос "Комсомольской правды"
- Сергей Шнур берёт форт Боярд. Выходит новый сезон телешоу.