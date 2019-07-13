2019-07-13T12:01:16+03:00
Комсомольская правда представляет
Давид ШНЕЙДЕРОВАлена МАРТЫНОВА

400 способов отъёма денег у населения. В России одновременно снимут два фильма про Остапа Бендера

Давид Шнейдеров и Алёна Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делаетДавид Шнейдеров и Алёна Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает

Давид Шнейдеров и Алёна Мартынова говорят о кино, сериалах, телевидении и тех, кто всё это делает

400 способов отъёма денег у населения. В России одновременно снимут два фильма про Остапа Бендера

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Главные темы:

- 400 способов отъёма денег у населения. В России одновременно снимут два фильма про Остапа Бендера.

- Самые высокооплачиваемые актёры по версии Forbes.

- "Игра престолов" - начало. О чём будет приквел сериала.

- Самые раздражающие телеведущие. Опрос "Комсомольской правды"

- Сергей Шнур берёт форт Боярд. Выходит новый сезон телешоу.

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