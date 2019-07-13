2019-07-13T15:53:25+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Российский десант высадился в Крыму, к полиции выросло доверие и в школе предложили учить родителей

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

Российский десант высадился в Крыму, к полиции выросло доверие и в школе предложили учить родителей

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Главные темы:

- Учения российского десанта в Крыму - это страшный сон для Украины. Такое мнение "Комсомольской правде-Крым" выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. По его словам, подобные учения "охлаждают любые горячие головы и в Киеве, и в других точках планеты, где сегодня есть мысли о применении военной силы против полуострова".

- Как россияне относятся к полицейским, выяснил фонд "Общественное мнение". Больше 60% россиян положительно оценивают их работу. Недовольны работой правоохранителей - 22% опрошенных. Больше всего таких в городах-миллионниках, в том числе в Москве.

- В Минпросвещении РФ решили ввести для родителей российских школьников специальные уроки грамотного воспитания. Даже подготовили методические рекомендации и заложили это в концепцию государственной семейной политики на период до 2025 года. В родительском курсе будут преподавать и «основы семейного права», и «физиологию детей», и «психологию супружеских отношений», «правила оказания помощи ребенку», «культуру семейных традиций».

- Наконец-то ученые нашли ответ на главный вопрос человечества: сколько надо спать, чтобы выспаться. Правда и тут легче не стало: говорят, у каждого своя норма по количеству часов сна, но в среднем - 7-8 часов.

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