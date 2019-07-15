Эрдоган посоветовал США радоваться поставкам С-400 и назвал сделку с Россией важнейшим соглашением для современной Турции
Эрдоган посоветовал США радоваться поставкам С-400 и назвал сделку с Россией важнейшим соглашением для современной Турции
Максим Шевченко и Наталья Гончарова обсуждают, сможет ли Турция использовать купленные ракетные комплексы против наших самолетов, передадут ли они наши секретные разработки НАТО и зачем ей ссориться с США
Эрдоган посоветовал США радоваться поставкам С-400 и назвал сделку с Россией важнейшим соглашением для современной Турции
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