2019-07-22T15:18:05+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Экс-премьер Украины Николай Азаров: Теперь населению стоит ожидать резкого ухудшения социальной ситуации

Елена Афонина обсуждает с экспертами, что после выборов в Раду изменится в жизни простых украинцев и как итоги голосования отразятся на российско-украинских отношенияхЕлена Афонина обсуждает с экспертами, что после выборов в Раду изменится в жизни простых украинцев и как итоги голосования отразятся на российско-украинских отношениях

Елена Афонина обсуждает с экспертами, что после выборов в Раду изменится в жизни простых украинцев и как итоги голосования отразятся на российско-украинских отношениях

Экс-премьер Украины Николай Азаров: Теперь населению стоит ожидать резкого ухудшения социальной ситуации

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ЦИК Украины признал внеочередные выборы в Раду состоявшимися. По последним данным центральной избирательной комиссии партия президента страны "Слуга народа" опережает оппонентов, набирая больше 40% голосов.

В парламент проходят еще четыре партии. Так, "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую, среди прочих, возглавляет Юрий Бойко, закрепилась на втором месте, набрав больше 12%. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" остается на третьем месте рейтинга. Замыкают пятерку "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью Радио "Комсомольская правда" отметил - после выборов никакие политические силы не смогут влиять на курс партии Зеленского.

В Совете Федерации надеются, что новый парламент Украины примет поправки в закон о языке, поскольку большая часть украинцев считает русский язык своим родным, - отмечает первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что речь идет об узурпации власти.

Есть надежда, что после выборов Раду отношения с Россией немного улучшатся, - считает политолог Георгий Бовт.

Проголосовать на выборах могли также жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Но явка была нулевой - передает собкор "Комсомольской правды" в Донецке Никита Макаренков.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что для населения положительных изменений ждать не стоит. По его словам, правительство Украины будет думать не о благосостоянии страны, а о том, как вернуть внешний долг.

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