2019-07-24T11:32:38+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Три важных вопроса о безопасности детского отдыха после пожара в лагере под Хабаровском

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Три важных вопроса о безопасности детского отдыха после пожара в лагере под Хабаровском

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Главные темы:

- Три важных вопроса о безопасности детского отдыха после пожара в лагере под Хабаровском.

- Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны.

- Сенатор Клишас предложил идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона. В Госдуму внесли законопроект, который предполагает сделать обязательной идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона.

- В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России. Наиболее распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей.

- В Госдуме предлагают приравнять звонок в скорую к согласию на медицинскую помощь. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил на пресс-конференции по итогам весенней сессии, что звонок в скорую нужно приравнять к согласию на оказание медицинской помощи. Он пояснил, что сейчас врач не может сразу начать вмешательство, поскольку он должен получить добровольное информированное согласие. Это, в том числе, касается и реанимации.

- Люди в масках показывают прохожим видео издевательств над животными. Кто они и зачем это делают?

- Как должен выглядеть чиновник? Российским чиновницам разрешат носить черные чулки и красить ногти красным. «Комсомолка» изучила первое в России пособие по тому, как правильно одеваться госслужащим.

- Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Экс-глава британского МИД вступит в должность главы парламента королевства с 24 июля.

- Северокорейские пограничники еще 17 июля задержали российское судно. Известно стало об этом 23 июля и сообщил об этом замдиректора рыболовной компании, которой принадлежит сейнер. Посольство РФ в КНДР принимает меры для освобождения задержанных моряков.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Поздравляем с днем рождения телеведущего Сергея Брилева.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Алена МАРТЫНОВА
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