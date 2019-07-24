Колдуны научились проводить диагностику, снимать порчу и насылать проклятия через мессенджеры
Деньги они тоже теперь принимают виртуально и весьма немаленькие
Колдуны научились проводить диагностику, снимать порчу и насылать проклятия через мессенджеры
58-летняя жительница столицы обратилась в полицию, заявив о краже. Год назад москвичка решила очистить душу и избавиться от "ангела смерти". Через интернет нашла "ясновидящую", которая согласилась помочь всего за 250 тысяч рублей. Но, после обряда, вместо нечистой силы, с деньгами пропала "колдунья".
Этот случай - не единственный, в России таких магов становится все больше. В Новосибирске целительница пошла под суд за неоказание услуг. Обладательница сверхспособностей давала в газетах объявления, забирала деньги - и также исчезала. Вадим Алексеев нашел магов, которые проводят диагностику, снимают порчу и насылают проклятия через мессенджеры.