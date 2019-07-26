СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-26T18:08:56+03:00

Дым от пожаров в Сибири дошёл до Казани, страховка жилья от чрезвычайных ситуаций обойдется в 300 рублей, в России подорожают сладости 00:00 00:00

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- В Сибири продолжают бушевать природные пожары. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае. В общей сложности там горит около миллиона гектаров леса. Рослесхоз выделил двум регионам дополнительные средства на тушение огня.

Эксперт «Национального экологического бюро» Анна Ридигер утверждает ,что нужно начинать ликвидировать пожары с малых очагов, чтобы избежать крупных катастроф.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматров считает, что пожарами в Сибири должны заинтересоваться правоохранительные органы.

- Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций обойдётся жителям регионов в 300 рублей в год. Новая строчка в квитанциях ЖКХ может появится уже в начале августа.

Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, внедрение нового платежа особенно актуально для регионов, подверженных природным катаклизмам.

Пилотными регионами для новой программы страхования выбраны: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, Пермский край.

- В России подорожают сладости. Цены на конфеты, пирожные и торты могут вырасти на 5-7% в ближайшие полгода - сообщают СМИ. Это может произойти из-за лишения налоговых льгот на пальмовое масло. Производители заявили, что найти ему замену очень сложно.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что подорожание продукта произойдет по вине торговых сетей.