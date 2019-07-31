Как проверяющие кошмарят бизнес, пользуясь лазейками в устаревших законах
Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
Врачей штрафуют, если в кабинете нет кушеток, а владельцев заводов - за таблички «Не курить!»
Как проверяющие кошмарят бизнес, пользуясь лазейками в устаревших законах
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Полгода прошло с тех пор, как российские власти сократили количество проверок малого бизнеса. Но чиновники урезать себе полномочия не спешат. Предприниматели жалуются - современные ревизоры выписывают им многотысячные штрафы, пользуясь лазейками в устаревших законах. Тему продолжит Юрий Кораблев.