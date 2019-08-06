А Трамп и не знает... Эксперты Международного валютного фонда выяснили, что 5 лет санкций оказались бессмысленными
Даже колебание цен на нефть даёт гораздо больший эффект
А Трамп и не знает... Эксперты Международного валютного фонда выяснили, что 5 лет санкций оказались бессмысленными
В международном валютном фонде оценили влияние санкций на российскую экономику. Согласно исследованию, наибольший ущерб нанесло падение цен на нефть. Однако в целом ограничения серьезно не навредили стране - заявил в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" политолог Георгий Бовт.
Тем временем, некоторые сферы экономики ощутили только положительный эффект. Так например за пять лет санкций Россия существенно нарастила производство мяса и вырвалась в лидеры по его экспорту, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
В то же время председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отмечает, что полного импортозамещения не произошло, а качество некоторых товаров только ухудшилось.