2019-08-06T15:57:13+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

А Трамп и не знает... Эксперты Международного валютного фонда выяснили, что 5 лет санкций оказались бессмысленными

Главный удар санкций на нашу экономику пришелся на 2014-2015 год. Сейчас их влияние практически сошло на нетГлавный удар санкций на нашу экономику пришелся на 2014-2015 год. Сейчас их влияние практически сошло на нетФото: Олег УКЛАДОВ

Даже колебание цен на нефть даёт гораздо больший эффект

А Трамп и не знает... Эксперты Международного валютного фонда выяснили, что 5 лет санкций оказались бессмысленными

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В международном валютном фонде оценили влияние санкций на российскую экономику. Согласно исследованию, наибольший ущерб нанесло падение цен на нефть. Однако в целом ограничения серьезно не навредили стране - заявил в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" политолог Георгий Бовт.

Тем временем, некоторые сферы экономики ощутили только положительный эффект. Так например за пять лет санкций Россия существенно нарастила производство мяса и вырвалась в лидеры по его экспорту, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В то же время председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отмечает, что полного импортозамещения не произошло, а качество некоторых товаров только ухудшилось.

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