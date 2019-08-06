СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-06T15:57:13+03:00

Главный удар санкций на нашу экономику пришелся на 2014-2015 год. Сейчас их влияние практически сошло на нет Фото: Олег УКЛАДОВ

А Трамп и не знает... Эксперты Международного валютного фонда выяснили, что 5 лет санкций оказались бессмысленными 00:00 00:00

В международном валютном фонде оценили влияние санкций на российскую экономику. Согласно исследованию, наибольший ущерб нанесло падение цен на нефть. Однако в целом ограничения серьезно не навредили стране - заявил в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" политолог Георгий Бовт.

Тем временем, некоторые сферы экономики ощутили только положительный эффект. Так например за пять лет санкций Россия существенно нарастила производство мяса и вырвалась в лидеры по его экспорту, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В то же время председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отмечает, что полного импортозамещения не произошло, а качество некоторых товаров только ухудшилось.