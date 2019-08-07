СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-07T14:25:28+03:00

Для многих протестующих митинг - просто тусовка с селфи. О политике и реальных проблемах страны тут думают в последнюю очередь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети, деньги и протест. Прокуратура угрожает отобрать ребенка у участников митинга, а ЦИК повторно отказал Соболь в регистрации 00:00 00:00

У следователей нет претензий к супругам Проказовым, которые пришли на несогласованный митинг с годовалым ребенком. Об этом сообщил адвокат семьи Максим Пашков. По его словам, Проказовы проходят по уголовному делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего как свидетели. Пашков также отметил, что дело о лишении родительских прав суд еще не принял в производство.

Журналист Олег Кашин в эфире Радио "Комсомольская правда" осудил поступок супругов Проказовых, но отметил, что иск о лишении их родительских прав подан для запугивания.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович отмечает, что не стоит брать детей на митинги и вмешивать их в политику, но даже несмотря на риски - это не повод для лишения родительских прав.

Судебные приставы устроили рейды по квартирам участников несогласованной акции 27-го июля. У задержанных нашли долги на 26 миллионов рублей - в основном это кредиты. Замглавы столичного управления ФССП Евгения Клименко в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала, что приставы обходят квартиры, чтобы установить имущественное положение участников акции протеста. Тех, кого сотрудники не застали дома - объявили в розыск.

Рейды приставов не имеют ничего общего с защитой государственных интересов - считает член Совета при президенте России по правам человека Андрей Бабушкин.

Ранее рабочая группа центральной избирательной комиссии во главе с Эллой Памфиловой отклонила жалобу незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на недопуск к выборам. Большую часть подписей, которые собрала Соболь, экспертиза МВД признала недействительной - рассказал представитель ее штаба Александр Помазуев.

Этим отказом ЦИК показал, что не способен выполнять свои обязанности - считает политик Лев Шлосберг.

На заседании рабочей группы ЦИК Элла Памфилова и Любовь Соболь общались на повышенных тонах.

Окончательное решение по допуску к выборам будет принято сегодня на заседании ЦИКа. Ранее всем независимым кандидатам в Мосгордуму отказали в регистрации из-за брака в подписях. Мосгоризбирком удовлетворил жалобу только представителя «Яблока» Сергея Митрохина, которому накануне повторно отказали в регистрации.

Журналист Антон Красовский считает, что давать власть тем людям, которых не допускают к выборам в Мосгордуму - нельзя.

По данным опроса Левада-центра, сторонников и противников протестов из-за выборов в Мосгордуму оказалось поровну. 27% москвичей отрицательно относятся к уличным акциям, 26% - положительно оценивают такие митинги, но сами в них не участвуют.

Треть жителей столицы заявили, что к протестам относятся нейтрально.

Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию. Он записал видеообращение из Европы. В ролике Лебедев отметил, что принял такое решение из-за ситуации в стране.

Лебедев славится своими экстравагантными заявлениями, и пока никто не может сказать, насколько искренним был дизайнер в своем обращении.