2019-08-15T21:50:46+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

«Спасибо, родненькие, за сохраненные жизни!..» Спасенные пассажиры аплодируют экипажу А321 прямо на кукурузном поле

На борту находилось 233 человека - 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок и 7 членов экипажаНа борту находилось 233 человека - 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок и 7 членов экипажаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На борту находилось 233 человека - 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок и 7 членов экипажа

«Спасибо, родненькие, за сохраненные жизни!..» Спасенные пассажиры аплодируют экипажу А321 прямо на кукурузном поле

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Бортовые самописцы с пассажирский самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский расшифруют за три дня - заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

В четверг утром самолет вылетел из Подмосковного Жуковского в Симферополь. На борту находилось 233 человека - 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок и 7 членов экипажа. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек - нескольких затянуло в турбины. Один из двигателей загорелся - рассказал журналистам руководитель Росавиации.

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