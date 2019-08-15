СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-15T21:50:46+03:00

На борту находилось 233 человека - 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок и 7 членов экипажа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Спасибо, родненькие, за сохраненные жизни!..» Спасенные пассажиры аплодируют экипажу А321 прямо на кукурузном поле 00:00 00:00

Бортовые самописцы с пассажирский самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский расшифруют за три дня - заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

В четверг утром самолет вылетел из Подмосковного Жуковского в Симферополь. На борту находилось 233 человека - 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок и 7 членов экипажа. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек - нескольких затянуло в турбины. Один из двигателей загорелся - рассказал журналистам руководитель Росавиации.