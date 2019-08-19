Мария Захарова - Радио «Комсомольская правда»: Сотрудники BBC подходили к людям в Москве и предлагали присоединиться к одиночным пикетам. Это вмешательство во внутренние дела
Максим Шевченко и Наталья Гончарова - о прошедшем митинге КПРФ, поразительном сходстве сценариев протестов в России и Китае, а также о праве журналистов вмешиваться в события
Мария Захарова - Радио «Комсомольская правда»: Сотрудники BBC подходили к людям в Москве и предлагали присоединиться к одиночным пикетам. Это вмешательство во внутренние дела