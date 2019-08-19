2019-08-19T13:30:13+03:00
Доживём до понедельника
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Максим ШЕВЧЕНКОНаталья ГОНЧАРОВА

Мария Захарова - Радио «Комсомольская правда»: Сотрудники BBC подходили к людям в Москве и предлагали присоединиться к одиночным пикетам. Это вмешательство во внутренние дела

Официальный представитель МИДа Мария ЗахароваОфициальный представитель МИДа Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Максим Шевченко и Наталья Гончарова - о прошедшем митинге КПРФ, поразительном сходстве сценариев протестов в России и Китае, а также о праве журналистов вмешиваться в события

Мария Захарова - Радио «Комсомольская правда»: Сотрудники BBC подходили к людям в Москве и предлагали присоединиться к одиночным пикетам. Это вмешательство во внутренние дела

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