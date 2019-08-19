СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-19T14:18:27+03:00

Максим Шевченко и Наталья Гончарова обсуждают ювелирное приземление пассажирского А321 на кукурузном поле

Максим Шевченко: Жадность капитала такова, что аэродром можно построить рядом со свалкой и чайками 00:00 00:00

Главные темы:

- Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский». Как она появилась и кто теперь ответит за причиненный ущерб?

- Москвичку задержали за покупку за границей лекарства для ребенка с эпилепсией.

- Коридоры власти.