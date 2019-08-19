Максим Шевченко: Жадность капитала такова, что аэродром можно построить рядом со свалкой и чайками
Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий рассказывает Максиму Шевченко и Наталье Гончаровой, как сам врезался в стаю при взлете в Жуковском и в его самолет попало 40 чаек
Максим Шевченко: Жадность капитала такова, что аэродром можно построить рядом со свалкой и чайками
Главные темы:
- Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский». Как она появилась и кто теперь ответит за причиненный ущерб?
- Москвичку задержали за покупку за границей лекарства для ребенка с эпилепсией.
- Коридоры власти.