Ни догнать, ни перегнать. Почему современная Россия никак не достигнет показателей СССР
19 августа 1991 года в Москве произошел августовский путч. Почему мы до сих пор не можем оправиться от последствий трагедии 28-летней давности?
Ни догнать, ни перегнать. Почему современная Россия никак не достигнет показателей СССР
19 августа в Москве пройдет несколько акций по случаю годовщины начала августовского путча. Тогда, 28 лет назад, государственный комитет по чрезвычайному положению ввел в столицу войска и запретил деятельность некоторых политических и общественных организаций.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.
Почти 30 лет без Советского Союза и Россия до сих не может догнать поздний СССР по экономическим показателям. Почему - расскажет экономический обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Перекрест.