2019-08-19T18:36:23+03:00
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Елена АФОНИНАВладимир ПЕРЕКРЕСТ

Ни догнать, ни перегнать. Почему современная Россия никак не достигнет показателей СССР

Отделочный участок грузовых автомобилей "ЗИЛ-130" на Заводе им. Лихачева, 1975 год. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/Отделочный участок грузовых автомобилей "ЗИЛ-130" на Заводе им. Лихачева, 1975 год. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС/

19 августа 1991 года в Москве произошел августовский путч. Почему мы до сих пор не можем оправиться от последствий трагедии 28-летней давности?

Ни догнать, ни перегнать. Почему современная Россия никак не достигнет показателей СССР

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19 августа в Москве пройдет несколько акций по случаю годовщины начала августовского путча. Тогда, 28 лет назад, государственный комитет по чрезвычайному положению ввел в столицу войска и запретил деятельность некоторых политических и общественных организаций.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Почти 30 лет без Советского Союза и Россия до сих не может догнать поздний СССР по экономическим показателям. Почему - расскажет экономический обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Перекрест.

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