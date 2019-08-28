Зеленский выпустил Кирилла Вышинского из украинской тюрьмы в честь 100 дней своего правления
Наверное, отпуская Кирилла Вышинского из тюрьмы, Зеленский чувствовал себя очень крутым. Прямо как Голобородько. Кадр из сериала "Слуга народа".
Осуждаем с дипломатически советником главы ЛНР Родионом Мирошником, состоится ли обмен заключенными между Москвой и Киевом, прекратится ли война на Донбассе и признает ли Украина Крым российским
Зеленский выпустил Кирилла Вышинского из украинской тюрьмы в честь 100 дней своего правления
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