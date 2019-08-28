СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-28T15:55:25+03:00

Журналиста арестовали 15 мая прошлого года и предъявили ему обвинения в поддержке ЛДНР и государственной измене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я ждал этого больше года»: журналист Кирилл Вышинский вышел на свободу 00:00 00:00

В Кремле прокомментировали освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти приветствуют такое решение киевского суда.

Сразу после заседания Вышинский покинул здание киевского апелляционного суда. В своем первом интервью, после освобождения, журналист признался, что ждал этого дня больше года.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала освобождение Вышинского справедливым решением, лишенным политического подтекста. Она также выразила надежду, что дальнейшие разбирательства по делу журналиста будут объективными.

Освобождение Вышинского также прокомментировали в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это первым шагом на пути к справедливости.

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал "Комсомольской правде", что нужно прекратить радоваться и посмотреть на вещи объективно.

Сегодня апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Вышинскому на личное обязательство. Журналист должен приходить к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Паспорт Вышинского все еще будет оставаться в прокуратуре. Защита намерена ходатайствовать о возврате документа.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала освобождение Вышинского.