«Жуткая жертва Беслана поставила крест на бандитском подполье Северного Кавказа». Трагедия глазами журналистов. 15 лет спустя
1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 города Беслана. Более тысячи человек оказались в заложниках. 3-го в здании внезапно произошел взрыв, начался стихийный штурм. 333 человека погибли. Эти трагические дни вспоминают лучшие журналисты страны.
«Жуткая жертва Беслана, поставила крест на бандитском подполье Северного Кавказа». Трагедия глазами журналистов. 15 лет спустя
Ирада Зейналова, Андрей Колесников, Дмитрий Соколов-Митрич, Евгений Поддубный, Дмитрий Стешин, Александр Коц, Ульяна Скойбеда в спецпроекте «Трагедия Беслана».