2019-09-06T12:57:36+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Посадив напавших на росгвардейцев, власть сигналит для тупых: на митинги ходи, но руку на полицейского поднимать нельзя!

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, насколько суров приговор напавшим на полицейских и чего ждать от предстоящих выходныхСергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, насколько суров приговор напавшим на полицейских и чего ждать от предстоящих выходных

Выборы уже в эти выходные. Блогеру Синице дали пять лет. Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, чего ждать: провокаций и низкой явки или наоборот прекращения протестов

Сергей Мардан: Посадив напавших на росгвардейцев, власть сигналит для тупых: на митинги ходи, но руку на полицейского поднимать нельзя!

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