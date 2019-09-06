Сергей Мардан: Посадив напавших на росгвардейцев, власть сигналит для тупых: на митинги ходи, но руку на полицейского поднимать нельзя!
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, насколько суров приговор напавшим на полицейских и чего ждать от предстоящих выходных
Выборы уже в эти выходные. Блогеру Синице дали пять лет. Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, чего ждать: провокаций и низкой явки или наоборот прекращения протестов
Сергей Мардан: Посадив напавших на росгвардейцев, власть сигналит для тупых: на митинги ходи, но руку на полицейского поднимать нельзя!
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