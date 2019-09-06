2019-09-06T13:31:07+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Явление Дудя народу. Фильм блогера о Беслане набрал миллионы просмотров, Соловьев в шоке. Кто сейчас делает новую журналистику

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дняСергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, каким образом фильм Дудя о Беслане набрал миллионы просмотров и как революционные предложения Путина на Восточном экономическом форуме изменят Дальний Восток

Явление Дудя народу. Фильм блогера о Беслане набрал миллионы просмотров, Соловьев в шоке. Кто сейчас делает новую журналистику

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