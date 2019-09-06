2019-09-06T13:52:58+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Снятие депутатской неприкосновенности - это первый шаг к расстрелам, о которых все мечтают

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают главные темы дняНадана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают главные темы дня

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают, почему все так радуются освобождению Кокорина и Мамаева по УДО, могут ли в России снять депутатскую неприкосновенность, как на Украине и зачем в Москве везде устанавливают камеры и систему распознавания лиц

Сергей Мардан: Снятие депутатской неприкосновенности - это первый шаг к расстрелам, о которых все мечтают

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