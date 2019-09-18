СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-18T15:38:26+03:00

Huawei представила самый быстрый в мире кластер искусственного интеллекта 00:00 00:00

В Шанхае на ежегодной флагманской конференции HUAWEI CONNECТ презентовали платформу Atlas 900. Она сочетает в себе мощность тысяч процессоров.

В самой компании Huawei свой продукт называют революционным. Говорят, что Atlas 900 даст большие возможности в совершенно различных областях, причем, как в научных исследований, так и в бизнесе - хоть беспилотные автомобили, хоть разведка нефти или даже космоса.

Примеры уже есть. Наш корреспондент в Шанхае своими глазами увидел, как обрабатывали сигналы из космоса. Сигналы от двухсот тысячах звёзд. Ученые бы занимались этим 169 дней, а Atlas 900 сделал всего 10 секунд.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что Huawei прочно стал мировым лидером, и определённую роль в этом сыграли американские санкции.

Вице-президент Huawei Кен Ху заявил, что в ближайшие 5 лет вычисления станут основным направлением технологического развития: на долю искусственного интеллекта будет приходиться более 80% всей мощности, используемой в мире. Интеллектуальные технологии станут вездесущими: от наушников и смартфонов - до специализированных вычислений для таких вещей, как, например, генная инженерия. По оценкам китайской компании, это огромный рынок стоимостью более двух триллионов долларов. Huawei намерен увеличивать инвестиции и занять на нём лидирующие позиции.