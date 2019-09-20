СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-20T14:24:49+03:00

Мать Павла Устинова назвала решение суда выпустить её сына под подписку о невыезде «праздником маленького правосудия» 00:00 00:00

Мосгорсуд освободил актера Павла Устинова под подписку о невыезде. Таким образом удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры. Она накануне попросила изменить меру пресечения.

Как заявила на суде представитель ведомства, у обвинения «нет оснований считать, что Устинов будет скрываться от органов следствия».

Сам осужденный лично на заседании не присутствовал — связь с ним осуществлялась по видеоконференции.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова была в суде. «Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мера пресечения в виде содержания под стражей — крайняя мера. Сегодня я хочу отметить особую роль Генеральной прокуратуры в решении вопроса о мере пресечения Павла Устинова», — сказала Москалькова.

Адвокат Устинова Анатолий Кучерена назвал решение суда торжеством справедливости.

Мать осужденного Татьяна Устинова считает, что после такого общественного резонанса решение суда не могло быть другим.

За Павла Устинова вступились многие актёры, журналисты и простые люди. Например, в Кремль отправил своё обращение режиссёр Андрей Звягинцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что обращение получили, а ситуация развивается в русле закона.

Актер Александр Паль организовал в сети флешмоб в поддержку коллеги. Сегодня в интервью Радио «Комсомольская правда» Паль прокомментировал решение суда.

Тележурналист, генпродюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки отметила в интервью Радио КП, что говорить о полной победе пока рано.

Адвокат Матвей Цзен считает, что в четверг суд удовлетворит жалобу и изменит приговор.

Но впереди еще - рассмотрение апелляции на приговор (оно назначено на 26 сентября).

16 сентября актер Павел Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа. Суд оставил без внимания ключевое доказательство защиты — видеозапись задержания Устинова. Из нее совсем не было видно, что актер вообще оказывает сопротивление и какое-либо насилие к омоновцу на несогласованной акции протеста 3 августа. Сам Устинов вины не признавал, поэтому дело получило большой общественный резонанс.