Евгений Примаков: В России вертикаль власти упирается в плесневую подушку, которая живет своей жизнью
Журналист Евгений Примаков (Сандро) - о том, почему начал работу под псевдонимом и выбрал Ближний Восток для работы, что будет после Путина, для чего России быть в ПАСЕ и ООН и как будут складываться наши отношения с Украиной
Евгений Примаков: В России вертикаль власти упирается в плесневую подушку, которая живет своей жизнью
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