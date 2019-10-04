2019-10-04T23:38:16+03:00
Простыми словами
Андрей НОРКИНЮлия НОРКИНА

Евгений Примаков: В России вертикаль власти упирается в плесневую подушку, которая живет своей жизнью

В гостях у Андрея и Юлии Норкиных член комитета Госдумы по международным делам, телеведущий Евгений ПримаковВ гостях у Андрея и Юлии Норкиных член комитета Госдумы по международным делам, телеведущий Евгений Примаков

Журналист Евгений Примаков (Сандро) - о том, почему начал работу под псевдонимом и выбрал Ближний Восток для работы, что будет после Путина, для чего России быть в ПАСЕ и ООН и как будут складываться наши отношения с Украиной

Евгений Примаков: В России вертикаль власти упирается в плесневую подушку, которая живет своей жизнью

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1 Октября 2019 21:03 - 22:02

Простыми словами

Тема: Гонконгские протесты: Как с помощью цифровых технологий будут проводиться политика и перевороты в ближайшие десятилетия во всем мире

В студии: Андрей НОРКИН, Юлия НОРКИНА

В гостях: Малек ДУДАКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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