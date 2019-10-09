СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-09T15:35:25+03:00

Ставки по ипотеке снижаются - нужно ли срочно подавать заявку? 00:00 00:00

А.Челышев:

- Здравствуйте, друзья. Очередной выпуск программы «Среда для жизни». И мы, ее ведущие Елена Аракелян и я, Антон Челышев.

Е.Аракелян:

- Здравствуйте!

А.Челышев:

- Лена, то, о чем мы осторожно говорили несколько недель назад, набирает обороты. И превращается в хороший тренд. Речь идет о снижении ипотечных ставок. Понятно, что ставки движутся вслед за ключевой ставкой, которую ЦБ шаг за шагом опускает. Но, тем не менее, я не помню таких отрезков, когда нынешняя ситуация и перспективы говорили бы о том, что ставка продолжит снижаться и дальше.

Е.Аракелян:

- Так или иначе, сейчас Банк ДОМ.РФ понизил базовую ипотечную ставку уже ниже 9%. Несколько лет назад мы о таких цифрах не могли мечтать.

А.Челышев:

- Даже у нас в редакции есть люди, которые брали ипотеку еще по 17% годовых.

Давай разбираться. И мы говорить будем с представителем экспертного сообщества. На прямой связи со студией заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте!

А.Цыганов:

- Здравствуйте!

А.Челышев:

- Итак, ставка шагнула у нас ниже 9%, банк Дом РФ первым понизил ипотечную ставку. Ипотека в Дом РФ доступна от 8,5% годовых. За этим шагом последовали аналогичные шаги со стороны других банков, в том числе, крупнейших. Как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке?

А.Цыганов:

- Рынок вернулся к тенденции снижения ставок, которая была некоторое время назад. В этом году была коррекция, когда ставки поднимались вслед за позицией банка России. И сейчас ставки опять начали снижаться. Это хорошая тенденция, хорошая новость. И цель – добиться доступности ипотечного кредитования для населения России. Цель сделать так, чтобы кредит стал доступным для большинства. И здесь задача, чтобы ставка продолжала снижаться. Но это зависит от состояния экономики в России.

Е.Аракелян:

- А есть ли к этому предпосылки, чтобы она снижалась дальше? В прошлом году ипотека была сверхпопулярной, ставились рекорды. Насколько этот тренд будет продолжаться?

А.Цыганов:

- Давайте посмотрим чуть глубже. Вот если мы посмотрим вглубь времени, пусть не так далеко, как хотелось бы, но в советское время, то увидим, что многие корни растут оттуда. Если мы посмотрим на то, как предоставлялось жилье в то время, то выяснится, что формула была N-1. N – это количество членов семьи минус 1 – получаем формулу по предоставлению комнат на семью. И сейчас, когда выросли дети и внуки тех, кто получал жилье при советской власти, выясняется, что им требуется жилье для постоянного проживания, для создания новых семей. И вместе родителями, бабушками где-то жить неудобно, где-то не получается. А где-то просто физически затруднительно, потому что жилплощадь маленькая. И такое заложено в состоянии большинства российских семей. Поэтому спрос на улучшение жилищных условий будет еще долго сопровождать нас по жизни. На десятилетия вперед, наверное. Такой потенциальный спрос, как только встречается с относительно, подчеркиваю, относительно доступной стоимостью жилья и относительно доступной стоимостью кредитной ставки, выливается в то, что растет ипотека. Потенциальный спрос у нас большой. Как только экономические условия становятся приемлемыми, ипотека продолжает рост.

А.Челышев:

- Не ставка, а объем. Кредитный портфель совокупный.

А.Цыганов:

- Да.

Давайте к следующему вопросу. Базовая ставка по ипотеке 8,9% означает, что плановый показатель нацпроекта «Жилья и городская среда», плановая на 2019 год, выполнен. Почему этого удалось достичь, с вашей точки зрения?

А.Цыганов:

- Здесь слаженная работа. Когда работает команда профессионалов, можно рассчитывать на успех. Дом РФ много делает для того, чтобы ипотека была доступнее. Это Банк России, который тоже создает условия, не забываем меры по снижению ключевой ставки. Это разработанные стандарты, которые сейчас начинают внедряться. И имеют шанс на то, чтобы сделать рынок более цивилизованным. Это практика защиты потребителей, которая достаточно хорошо осуществляется Банком России. И к этому еще условия внешние. Это то, что российская экономика развивается, может, не теми темпами, как хотелось бы, но она не падает. И совокупность профессиональных усилий на перспективном рынке, она приводит к успеху.

Е.Аракелян:

- Еще один студенческий вопрос. В наших нынешних условия ипотека – это главный инструмент сейчас для повышения доступности жилья и улучшения жилищных условий. Так ли это?

А.Цыганов:

- Вопрос отнюдь не глупый, потому что любой человек, задумывающийся об улучшении жилищных условий, задумывается, как это сделать удобнее и корректнее. На сегодня в России отсутствует прозрачный развитой рынок арендного жилья. И это, конечно, мешает. Реально далеко не каждому человеку жилье хочется получить в собственность, как минимум, к тех случаях, когда он работает в каком-то городе и предполагает переехать в другой. У каждого в жизни бывают периоды, когда он задумывается о том, что сегодня он живет в Москве, а завтра хочет пожить в Петербурге. А послезавтра в Екатеринбурге и так далее. И каждый раз покупать жилье в собственность, ну, нецелесообразно. И возможности белого прозрачного и спокойного рынка арендного жилья пока недоиспользованы. Как минимум.

На сегодня, вы правы, ипотека стала наиболее распространенным способом улучшения жилищных условий в тех случаях, когда не хватает собственных средств на покупку недвижимости. Помимо арендного жилья и ипотеки к этому надо добавлять создание условий для индивидуальной застройки. Мы не должны забывать о том, что люди на селе, в маленьких городах этим занимаются. Это так называемая «деревянная ипотека», когда человек может получить кредит на покупку деревянного дома, на постройку его. И всевозможные иные меры, которые стимулируют приобретение недвижимости: ЖСК, та же индивидуальная застройка и так далее. Но это так, ипотека на сегодня наиболее доступный способ для улучшения жилищных условий.

А.Челышев:

- Все знают о существовании ипотечных ценных бумаг. После событий конца нулевых каким образом сегодня ипотечные ценные бумаги помогают снижать ставки по ипотеке?

Е.Аракелян:

- Мы говорим о наших российских условиях.

А.Челышев:

- Естественно.

А.Цыганов:

- Это способ привлечения денег в систему, когда Дом РФ, как компания, которая занимается развитием рынка, обеспечивает и развитие ценных бумаг, через которые приходят деньги страховых компаний, государственных пенсионных фондов, банковские, может, даже частных инвесторов в перспективе. Если мы посмотрим с вами на депозитные ставки, то они поменьше будут, чем ставка по ипотечному кредиту. И людям, кто хочет, даже правильнее сказать предприятиям, желающим получить прибыль, такие ипотечные облигации выгодны. Выгодны они и для ипотечного кредитования, потому что позволяют получить более дешевые средства.

А.Челышев:

- Спасибо вам большое!

Лена, сейчас надо подвести определенные итоги. Предлагаю послушать руководителя аналитического центра Дом РФ Михаила Гольдберга. Он на связи со студией. Михаил, здравствуйте!

М.Гольдберг:

- Здравствуйте!

А.Челышев:

- Почему банки идут на снижение ставок? Можно ли ожидать, что эта тенденция продолжит действовать и в конце 2019-го и в 2020-м году?

М.Гольдберг:

- Снижение ставок по ипотеке связано, прежде всего, со снижением стоимости фондирования для банков. Так ключевой индикатор фондирования, доходность пятилетних ОПЗ сейчас находится на минимуме с начала 2018-го года и составляет 6,6%. Преодолен эффект повышения НДС. Банк России приступил к последовательному снижению ключевой ставки. И не исключает ее дальнейшее снижение. Все это создает устойчивую тенденцию и устойчивые факторы для того, чтобы банки продолжили снижать ставки по ипотеке.

Е.Аракелян:

- На каких уровнях мы можем увидеть ставку до конца этого года?

М.Гольдберг:

- По нашим оценкам средние ставки к концу года составят около 9%, а уже в следующем году ставки по ипотеке могут упасть еще ниже, до уровня 8,7%, что с точностью соответствует целевому ориентиру национального проекта «Жилье и городская среда».

Е.Аракелян:

- По этому показателю у нас с нацпроектом все хорошо?

М.Гольдберг:

- Безусловно.

Е.Аракелян:

- И можно надеяться на еще более хорошие показатели в перспективе?

М.Гольдберг:

- Я считаю, что тенденция по снижению ставок будет продолжаться весь следующий год.

А.Челышев:

- Насколько снижение ставок расширяет у нас пул возможных потребителей ипотеки как банковского продукта?

М.Гольдберг:

- Ипотека исключительно эластична к ставке. Это означает, что при снижении ставок до уровня примерно в 8% ипотеку смогут взять два – два с половиной миллиона семей ежегодно.

А.Челышев:

- Как строительный рынок реагирует на снижение ставок по ипотеке? Это его подстегивает увеличивать предложения или наоборот?

М.Гольдберг:

- Сейчас отрасль переживает достаточно серьезную реформу и переход на проектное финансирование. Безусловно, снижение ставок по ипотеке будет способствовать повышению спроса на новое современное жилье. Все это будет играть на руку девелоперам и облегчит им переход на новый механизм финансирования.

Е.Аракелян:

- И надо понимать, что для покупателя покупка жилья сейчас будет безопаснее в связи с переходом на эскроу-счета. И плюс мы видим тенденцию на снижение ставок, то есть, в принципе, жилье покупать в чем-то выгоднее, в чем-то безопаснее.

М.Гольдберг:

- Безусловно. Сейчас впервые в нашей истории создана полная государственная гарантия покупки жилья на стадии строительства. Все новые проекты, которые начали строиться после 1 июля 2019 года, привлекать средства дольщиков по ним будут через механизм счетов эскроу, средств, дополнительно застрахованных агентством страхования вкладов. Все дома соответствуют критериям готовности, утвержденным правительством, гарантируют защиту прав граждан, то есть, вся масса строящихся сейчас домов полностью защищена от строительного риска. Поэтому сейчас очень удачное время для покупки жилья, в том числе, с помощью ипотеки.

А.Челышев:

- Спасибо большое!