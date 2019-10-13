13 Окт. 01:00 2019-10-13T19:55:43+03:00

Отсутствие симптомов - не всегда признак здоровья: почему так важна профилактика вензаболеваний 00:00 00:00

Баченина Мария:

- Здравствуйте. В гостях у нас заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, член Европейской академии дерматовенерологии Елена Владимирова. И еще один коллега Елены – профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России врач-уролог, кандидат медицинских наук, член Российского общества дерматовенерологов и Московского общества дерматовенерологов, член Европейской академии дерматовенерологии, член Международного союза по борьбе с инфекциями, которые передаются половым путем, Владимир Ковалык.

Ну что ж, после такого помпезного представления хочется теперь повод быстро назвать, по которому мы собрались здесь. Дело в том, что лаборатория Гемотест обнародовала данные своего исследования, в котором оценивается распространенность в России инфекций, передаваемых половым путем или ИППП. Речь идет о хламидиозе, гонорее, трихомониазе, генитальном герпесе, инфекций, которые вызваны бактериями микоплазма, вирус папилломы человека… Можно еще долго перечислять. И от этого нельзя застраховаться, нельзя закрыться, да и не нужно этого делать, потому что это - серьезно. И я хочу задать вопрос – что в первую очередь выявилось после этого исследования, по результатам?

Владимирова Елена:

- Во-первых, это было очень большое исследование, проведено на базе лаборатории Гемотест и были проанализированы данные больше, чем 40 тысяч проб первично обратившихся людей для обследования. Первое, что нас поразило, это количество людей молодого возраста, которые были инфицированы. Причем, это была не одна инфекция.

Ковалык Владимир:

- Большое исследование репрезентативно для России, поскольку представлены 284 города и больше 600 отделений по всей России, и в этом плане мы действительно можем судить о распространенности ИППП у нас в России.

Баченина Мария:

- А вот молодые – это сколько лет?

Ковалык Владимир:

- Возрастные группы следующие. От 0 до 17 лет, от 17 до 25, и более старшие возрастные группы. Самые молодые люди – до 25 лет – и составили основной косяк ИППП у нас в России. Эти цифры универсальны для всего мира, точно так же, как у нас в России, болеют именно молодые, это очень характерно для этой возрастной категории.

Баченина Мария:

- По результатам этого исследования, для того, чтобы убедить молодых людей в том, что важно следить за своим интимным здоровьем, компания Гемотест запустила акцию #каксексблогер - пусть вас не смущает это слово – речь идет о группах до 17 и до 25 лет; при поддержке шести авторов популярных в Рунете блогов о сексе и об отношениях. В чем суть этой акции? Сдать анализы на 8 инфекций по специальной цене можно в компании лаборатория Гемотест по всей России до 4 ноября. Уважаемые врачи, почему молодых больше?

Владимирова Елена:

- Мы скажем так. Это правда жизни, это молодость – не всегда задумываются о последствиях своего поведения. Где-то отсутствует половое воспитание. Ну и опять же незнание проблемы, что секс может сопровождаться инфекционной патологией.

Ковалык Владимир:

- Здесь такие факторы, как более раннее начало половой жизни…

Баченина Мария:

- Более раннее, чем где?

Ковалык Владимир:

- Более раннее, по сравнению, скажем, чем 10 лет назад. Это данные исследования, которые изучают сексуальное поведение – есть и такие и у нас, и за рубежом. Действительно, у нас с каждым годом сексуальное поведение все более раскованнее, секс разнообразнее…

Баченина Мария:

- Я понимаю, что тут нужно разговаривать с педагогами, чтобы донести…

Владимирова Елена:

- Я бы говорила больше о врачах, которые могут просветить… врачи общей практики опять же, урологи, гинекологи, дерматовенерологи, которые могут дать правильный совет для того, чтобы люди могли задуматься о своем здоровье заранее.

Баченина Мария:

- И получить сексуальное воспитание?

Владимирова Елена:

- Да, сексуальное воспитание.

Баченина Мария:

- А вы, как врачи, если речь об этом зашла, часто сталкиваетесь с тем, что люди стесняются, чувствуют неловкость, приходя даже на прием к врачу?

Владимирова Елена:

- Наверное, уже они не боятся, потому что им плохо. Им уже все равно к кому идти – к мужчине, к женщине. У них уже проблема возникла. То есть, надо решать этот вопрос до того, как они заразились. Потому что, когда уже есть высыпание, им нужно оказывать помощь…

Баченина Мария:

- Хорошо, вы сейчас упомянули симптомы. А если вообще ничего не беспокоит, зачем сдавать анализы? Зачем обращаться в Гемотест, чтобы сдать эти 8 анализов на 8 инфекций по специальной цене до 4 ноября?

Ковалык Владимир:

- В целом ожидание симптомов - очень плохая тактика, и она сыграет против нас из-за того, что современные реалии таковы, что симптомов зачастую не будет. Или, если даже они будут, то со временем они пройдут, пройдет неделя-две и…

Баченина Мария:

- Подождите, хочу уточнить. То есть, человек заражается, заболевает, сначала симптомы видны, а затем они исчезают?

Ковалык Владимир:

- Да, бывает и такое. Это часто случается. К тому же, мы видим, что эти заболевания изначально малосимптомны и их можно объяснить совсем другими причинами, не обязательно инфекционными. Что и делают инфицированные лица.

Баченина Мария:

- А как они это объясняют?

Ковалык Владимир:

- У женщин – молочница, нижнее белье, синтетика… Мужчины какими-нибудь там банями, касанием половых органов…

Баченина Мария:

- А могут они объяснять это, знаете, как конъюктивит, фарингит, артрит…

Ковалык Владимир:

- Да, такие объяснения тоже присутствуют и, как результат такого образа мышления, у нас инфекция укореняется, она продолжает существовать и ведет к осложнениям, которые уже даже не то что симптоматичны, а социально значимы. Это и бесплодие, это внематочная беременность, от которой погибают женщины до сих пор. Это и тазовая боль, которая на всю жизнь…

Баченина Мария:

- Из-за чего она случается, тазовая боль, на всю жизнь?

Ковалык Владимир:

- Хламидии, гонококковая инфекция нелеченая…

Баченина Мария:

- Герпес?

Ковалык Владимир:

- Да.

Баченина Мария:

- Действительно, страсти-мордасти какие-то… А давайте поговорим о смертельных заболеваниях, или тех вирусах, которые могут повлечь за собой смертельные заболевания? Конечно, я имею в виду инфекции, передающиеся половым путем? Ну, первым на ум приходит у нас ВИЧ.

Владимирова Елена:

- Да.

Баченина Мария:

- Вы сказали, что в группу, в которой обнаружено наибольшее количество инфекций, которые передаются половым путем, вошли люди до 17 и до 25 лет. Как я себе это представляю. Романтика, влюбленность, ты ни о чем не думаешь, тебе хочется летать… А тут кто-то тебе про что-то неизлечимое говорит… Естественно, очень многие отмахнутся. И в связи с этим я хочу, чтобы вы рассказали о том, что после этого прекрасного, но мимолетного, возможно, жизнь просто закончится… Или я неправа по поводу такого фатального сценария?

Владимирова Елена:

- Ну, насчет фатальности я бы сказала бы, что это немножко утрировано… Да, действительно, благодаря тому, что идут незащищенные половые контакты, люди не знают о своих инфекциях, которые у них уже есть, они не знают, что у них в те или иные моменты жизни могут образоваться, допустим, язвочки при генитальном герпесе… А это является входными воротами для той же ВИЧ-инфекции. Да, действительно, так можно заразиться. Но как-то хотелось бы, чтобы люди начинали за собой следить и смотреть, что у них делается со здоровьем. Тогда вот эту фатальность можно уже будет как-то контролировать. Да, и еще хотелось бы сказать, что, кроме того, что нужно следить за своим здоровьем, еще надо не забывать пользоваться барьерными методами контрацепции…

Баченина Мария:

- Скажите, пожалуйста, ВИЧ симптоматику сразу проявляет или тоже долгое время остается бессимптомным и обнаруживается уже слишком поздно?

Ковалык Владимир:

- Средний период носительства, когда мы не видим проявлений, составляет 10 лет. Опять же, ждать проявления инфекции абсолютно не стоит. И как раз программа борьбы с этой инфекцией подразумевает широкий скрининг групп риска, чтобы 90% из всех, у кого есть ВИЧ, знали о своем статусе. И уже от знания мы можем управлять этим процессом, назначать высокоактивные препараты.

Баченина Мария:

- А чем раньше он обнаружен, тем дольше проживет человек с ВИЧ? И качественнее?

Ковалык Владимир:

- Естественно. Вообще в настоящее время с ВИЧ произошла такая некая десакрализация этого заболевания. Когда оно только началось, в 90-е, когда первые случаи начали регистрироваться, это был шок, это действительно смертельное заболевание… а сейчас появились препараты, пациенты, годами принимая их, не ощущают никаких ограничений ни со стороны здоровья, и в целом чувствуют себя абсолютно нормально. И что больше всего беспокоит – они продолжают свое рискованное сексуальное поведение. То есть, наличие у них ВИЧ абсолютно их не сдерживает в плане сексуального поведения.

Баченина Мария:

- Может быть, тогда не нужен этот закон о врачебной тайне, а нужно говорить о том, кто есть, раз они ведут асоциальный образ жизни? Понимаю, это разговор немножко уже на другие темы, и, наверное, не с врачами, но это, конечно, возмутительно. А если мы говорим о прогрессе – вы только что сказали о препаратах, которые поддерживают качество жизни того, кто болеет ВИЧ. Я хотела вспомнить еще про вирус папилломы человека (ВПЧ). Ведь не так давно начали делать прививки, да. То есть, это тоже можно считать прогрессом? И что это за вирус, о котором до сих пор мало кто знает?

Ковалык Владимир:

- С ВПЧ действительно есть подвижки в плане профилактики. Инфекцию можно предотвратить с помощью прививок. Эти программы прививок внедряются для молодых людей, в основном, это касается девочек 12-13 лет. Все больше пропаганда заканчивается тем, что мы охватываем широкий контингент этих лиц и действительно показано, что такая тактика уменьшает и носительство, и возникновение клинических проявлений, и рак шейки матки.

Баченина Мария:

- То есть, рак шейки матки – это то, к чему ведет вирус папилломы человека? Владимир, а есть уже какие-то результаты данной работы с населением и того количества прививок, чтобы понять, что эти прививки работают и у нас стало меньше таких заболеваний онкологических?

Ковалык Владимир:

- Очень показательна по прививкам от ВПЧ такая страна, как Австралия. Они раньше всего начали прививаться и было показано, что такая тактика заканчивается снижением рака шейки матки. Это онкология номер один у женщин и, прежде всего, необходимо это делать, если у матери или у бабушки было такое заболевание.

Баченина Мария:

- Генетические предрасположенности?

Ковалык Владимир:

- Да. Это крайне оправдано для лиц, которые рискованный образ жизни ведут в отношении инфекции и в отношении получения ВПЧ. Это очень распространенная инфекция, она относится к группе неизлечимых, но профилактические стратегии работают.

Владимирова Елена:

- Хотелось бы еще добавить по поводу вирусов. Вот мы говорили про ВПЧ и еще хотелось бы добавить по поводу генитального герпеса. Проблема, которой я занимаюсь с 1997 года – уже больше 25 лет – что хотелось бы сказать еще? Вроде бы у нас получилось по распространенности ВПГ, вирус простого герпеса первого и второго типа, цифры незначительные, но то, что это периодически возникающая инфекция, которая может хорошо контролироваться, но пока не контролируется. Хотелось бы обратить внимание, что ей тоже нужно заниматься. Несмотря на то, что у нас получаются очень скромные цифры распространенности, в отличие от ВПЧ, от хламидиоза, вот по данным этого исследования, которое мы проводили при помощи лаборатории Гемотест.

Контролировать инфекции в любом случае надо. Генитальный герпес можно контролировать разными способами. Есть и противовирусные химиопрепараты, которые известны во всем мире. Есть еще наши отечественные разработки, вакцины, которые пока, к сожалению, незаслуженно остаются в стороне от медицинского сообщества. То есть, это тоже определенные проблемы, которыми нужно заниматься, потому что, если не будет на гениталиях высыпаний, то все люди будут более здоровы и не будут являться очагами распространения дальнейших инфекций.

Баченина Мария:

- Читаю у блогеров. «Часто считается, что, если у партнера нет признаков инфекции, можно не использовать средства барьерной контрацепции». Допустим, партнер предложил секс без презерватива, в моменте мы обычно просто спрашиваем, есть ли у него актуальная справка, и тут – господа, мне хочется воскликнуть: «Вы серьезно?». Справка. Я еще раз говорю – свечи, вино, кино, романтика… и кто-то с кого-то спрашивает справку? Вы смеетесь, что ли? Вот как правильно поступать, потому что еще раз у нас упор на молодежь идет. Мало того, что они не знают, они еще без опыта жизненного...

Владимирова Елена:

- Конечно, справки может и не быть. Но номер один – это то, чтобы презерватив был и у одного, и у другого партнера – это должна быть уже норма жизни.

Баченина Мария:

- А если один против? Владимир?

Ковалык Владимир:

- В целом, действительно, мужчины, особенно старшего поколения, склонны настоять на неиспользовании презерватива… Второй момент – это то, что вот молодой человек среднестатистический, зайдя в Ютюб и набрав в строке «эффективность презерватива» тут же натолкнется на ролик, который красочно, красиво показывает, как неэффективен презерватив, что, конечно, не соответствует действительности, да. Я, наверное, в подростковом возрасте поверил бы этому ролику и, наверное, все-таки отказался бы от использования презерватива…

Баченина Мария:

- Не думая о рискованном сексе.

Ковалык Владимир:

- Конечно. Презерватив неэффективен, если он рвется, если он соскальзывает, а это бывает процентах в 10-15. А если присутствуют наркотики или алкоголь – этот процент удваивается и утраивается. Это как раз те случаи, когда презерватив неэффективен. Через материал презерватива ничего проникнуть не может.

Баченина Мария:

- Даже вирус папилломы человека?

Ковалык Владимир:

- Для ВПЧ презерватив не помеха в том плане, что ВПЧ вездесущ, он есть не только на гениталиях, но и на кожных покровах…

Владимирова Елена:

- Ну, чисто теоретически, конечно, можно говорить о заражениями хламидией через бассейн, я такое в книжках читала… Но это чисто теоретически. А с практической точки зрения идет чисто половой путь передачи инфекции. Потому они и называются – инфекции, передаваемые половым путем.

Баченина Мария:

- Закрывая этот вопрос по поводу справки и барьерной контрацепции, снова у нас все упирается в информированность молодого поколения и в сексуальное воспитание. То есть, сеть должна быть наполнена не теми роликами, которые вы привели в пример…

Ковалык Владимир:

- Здесь показательно поведение голливудского киноактера Майкла Дугласа, который во всеуслышанье заявил, что его рак горла обусловлен именно…

Баченина Мария:

- У него рак языка на самом деле был, он скрывал просто это… это не так элегантно, как рак горла, извините…

Ковалык Владимир:

- Ну, в целом это была широкая акция информированности для населения, которое узнало, что, оказывается, рак ротовой полости может быть от инфекции, передаваемой половым путем.

Баченина Мария:

- Вы серьезно?

Ковалык Владимир:

- Да.

Баченина Мария:

- «О, сколько нам открытий чудных!»… Удивительно, да, тут Пушкин вспоминается, когда речь идет об инфекциях, которые передаются половым путем, а это – серьезно…

Это, наверное, влечет нас к разговору о том, что считает, особенно молодежь, сексом, а что не считает? Я прочитала о том, что большинство молодых людей не считают за секс, если они занимались чем-то нетрадиционным в таком обычном понимании слова. Я имею в виду оральный и прочие сексы…

Ковалык Владимир:

- Секс действительно стал разнообразнее, рискованнее и инфекции из-за этого получаются все в большем количестве. Действительно, разные повреждающие факторы ротовой полости – зубы, кровотечения…

Баченина Мария:

- Какая-то ранка на губе, треснувшая губа…

Ковалык Владимир:

- Да, это все увеличивает вероятность заражения и, как следствие, мы получаем инфекцию, которая чаще всего будет бессимптомная, невидимая и, кроме как пройти обследование и узнать о ней, мы по-другому не узнаем о ее существовании.

Баченина Мария:

- А если говорить об онкологии, то вы имеете в виду тогда уже обследования на какие-то онкофакторы, а не просто на инфекцию, передающуюся половым путем?

Ковалык Владимир:

- Да, прежде всего, идет речь о вирусе папилломы человека, хотя и вирус герпеса тоже является таким фактором онкопроцесса. И знание своего статуса, поскольку это все неизлечимые заболевания, но – хотя бы знать и периодически проходить онкопоиск – это нужная стратегия для того, чтобы не оказаться спустя определенное количество лет с диагнозом рак.

Баченина Мария:

- …Нельзя считать за секс только традиционное занятие любовью… хотя сейчас, наверное, это слово неуместно, когда речь идет о медицинских только вещах… Или нужно все – начиная от нетрадиционных видов соития… а то мы перегнем сейчас так палку, что будут думать и про поцелуи… Ну, прокомментируйте, пожалуйста.

Владимирова Елена:

- Ну, что мы можем сказать про тему поцелуев? Чисто теоретически инфекции могут передаваться и через поцелуи. Но с практической точки зрения эпидемиологических они не имеют значения того, которое имеют половые контакты незащищенные. Любого характера. Как традиционные, так и нетрадиционные. И в этой схеме – вот почему мы собственно и пришли сюда поговорить про инфекции, передаваемые половым путем. Вот что делать молодежи, когда любовь, когда романтика… Как это можно соотнести с реалиями нашей жизни? Номер один – с собой всегда иметь презервативы молодежи. Номер два – если все-таки что-то произошло, но это было уже с презервативами, и вы дальше собираетесь продолжать свою жизнь, то как раз здесь помогут вот те акции, которые устраивает Гемотест. Это исследования на инфекции, передаваемые половым путем. А вообще очень важно информирование нашего общества, нашей молодежи о том, что делается с инфекциями, передаваемыми половым путем. И в этом могут помочь и блогеры, и социальные сети, только надо, чтобы люди, которые занимались просвещением, как-то более ответственно относились к тому, что они говорят.

Баченина Мария:

- Вы имеете в виду, чтобы они были образованные, а не несли дезинформацию?

Владимирова Елена:

- Да. То есть, одно дело – личный жизненный опыт. Другое дело – данные разные, статистическая обработка…

Ковалык Владимир:

- Я только добавлю, что обследование настолько упростилось, что сложно что-то добавить к этому процессу. То есть, сейчас не обязательно посещать лечебное учреждение, можно в домашних условиях взять тест, отнести его в лабораторию в темных очках и с надетым капюшоном, как это иногда бывает, и узнать результаты анализов в личном кабинете. То есть, мы все понимаем, что молодому человеку иногда бывает сложно прийти в КВД, либо в медучреждение… тем более, если это маленький город. К тому же, есть опыт, я знаю, что объявление о том, что у тебя есть ИППП, это сродни покрыть человека трехэтажным матом. Это большой шок.

Баченина Мария:

- А что же за анализы входят в комплекс от компании Гемотест, которые называются #каксексблогер. Туда входят анализы на герпес и ВПЧ – вирус папилломы человека…

Владимирова Елена:

- Насчет ВПЧ. 16-й и 18-й тип считаются высокого онкогенного риска. Это имеет большое прогностическое, то есть, дальнейшее значение будет иметь больший или меньший риск получить инфекцию, которая впоследствии может трансформироваться в раковое заболевание.

Баченина Мария:

- А если человек стесняется, не идет к врачу, не сдает анализы, не лечится, он начинает представлять угрозу для общества, но в первую очередь, наверное, для ближнего круга, для близких и родных людей. Какую, можно уточнить?

Ковалык Владимир:

- Угроза именно в осложнениях. Поскольку проявления очень незначительные и их может не быть, а осложнения действительно серьезные. Это и бесплодие, это и внематочная беременность, это и тазовая боль. Последствия перенесенной хламидийной инфекции это может быть и боль в суставах, которая будет длиться всю жизнь. Мы знаем случаи инвалидизации человека вследствие хламидийной инфекции. А проявлений изначально не было. То есть, о том, что вы получили потенциальную угрозу для здоровья, для жизни вы не знаете долгое время. И в этом как раз проблема. Именно поэтому нам нужно говорить об инфекциях… В маленьком городке США, в городе Крейн, исследовали школу и обнаружили, что 10% учеников – это старшеклассники – имеют хламидийную инфекцию. Прошел репортаж на местном телевидении, прошел репортаж на национальном телевидении, наказали работника народного образования, прошел репортаж в «Вашингтон пост»… по нашим меркам, это такой национальный скандал…

Баченина Мария:

- То есть, стали трубить во все трубы…

Ковалык Владимир:

- То же самое нам нужно делать. У нас не лучшая ситуация.

Баченина Мария:

- У нас замалчивают, потому что до сих пор вот этот пережиток прошлого, что мы стесняемся говорить об этом, это деликатно слишком. Спасибо вам большое…

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