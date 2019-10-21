СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-21T15:51:24+03:00

Как цифровизация дорожной отрасли поможет сделать наши дороги безопаснее 00:00 00:00

А. Челышев:

- Работает открытая студия «Комсомольской правды» на стенде компании «Меркатор Холдинг» на выставке «Дорога-2019». Меня зовут Антон Челышев. Представлю участников нашего «круглого стола». Президент группы компаний «Меркатор Холдинг» Александр Белогорцев, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. Мы будем сегодня говорить о дорогах в присутствии как компании-производителя, так и, если можно так выразиться, службы заказчика, которую будет у нас представлять Андрей Николаевич. Давайте начнем с цифры. Наверное, год, а может быть, и больше на самых высоких трибунах говорится о том, что в задачи, которые сейчас стоят перед нами и в деле сбережения населения, и развития России, развития дорожно-транспортного комплекса должна сыграть свою роль цифра, должны сыграть технологии, с которыми у нас, как оказалось, все в порядке в стране. Потому что мы знаем, что и услуги интернета, услуги мобильной связи развиты лучше, чем в большинстве стран мира, стоят дешевле и по качеству, мало того что ничем не уступают, так зачастую и превосходят все то, что есть у наших соседей. В связи с этим вопрос. Какие сейчас существуют тренды и тенденции в развитии цифровой части транспортной отрасли, как с точки зрения производителя (в данном случае производителя техники), так и с точки зрения эксплуатанта дорог и заказчика, в том числе услуг, которые выполняются с использованием сложной, тяжелой дорожной техники?

А. Иванов:

- Для нас как для органов управления дорожным хозяйством… При этом хочу сказать, что Министерство транспорта Ростовской области в какой-то области уникальное, потому что мы исполняем и функции заказчика, и функции подрядчика одновременно. У нас на балансе находится 7,5 тыс. км региональных дорог, а общая протяженность дорог Ростовской области превышает 35 тыс. км. И здесь хочется вернуться к особенностям развития дорожно-транспортного комплекса РФ. У нас огромнейшая протяженность дорог, и управлять таким сложнейшим комплексом, имея в виду все регионы нашей страны, с учетом географической протяженности, с учетом различных климатических территорий, аналоговыми методами на сегодняшний день просто не представляется возможным. Мы это чувствуем на примере дорожно-транспортного комплекса Ростовской области. У нас тоже и протяженность дорог разная, и климатические территории Ростовской области достаточно разные. Поэтому наша задача на сегодняшний день – максимально отцифровать наш дорожно-транспортный комплекс, повышая, таким образом, и скорость принятия решений, и качество принятия решений, и получая объективную и достоверную информацию в виде обратной связи. Я имею в виду наши подрядные организации, наши муниципальные образования, в конечном итоге и потребителей этой услуги – участников дорожного движения, перевозчиков грузов, пассажиров.

А. Челышев:

- Александр Владимирович, а какую роль для вас как для производителя играет этот тренд, и как вы в своей работе его используете?

А. Белогорцев:

- Что касается цифровизации, Андрей Николаевич правильно сказал, что это необходимый элемент для управления большими системами, но я бы посмотрел на эту ситуацию с двух сторон. Первый момент – это то, что цифровизация помогает решить вопрос эффективности. Де-факто все те задачи, которые решает цифровизация, локализация в какой-то степени, и другие нацпроекты, которые есть, направления, которые определены в России, они ради повышения эффективности. Чтобы мы могли повысить производительность труда, чтобы та техника, которая используется, использовалась с максимальной отдачей и ровно там, где это нужно. С точки зрения производителя мы понимаем, что на сегодняшний день принятие решения нашими заказчиками о покупке, допустим, нашей техники принимается на основании какого-то экспертного мнения. Мы бы хотели, чтобы решение в будущем принималось не столько на основании… Понятно, что от экспертного мнения мы никуда не уйдем, но чтобы оно больше принималось на основании объективных данных. Это ситуация, которая в принципе достаточно тревожна для нас внутренне, потому что мы открываем ситуацию. Мы открываем, как наша техника работает, мы показываем ее все плюсы и минусы. Соответственно, если минусов будет больше, то эта ситуация может сыграть против нас. Тем не менее, мы к этому готовы, потому что прекрасно понимаем, что тоже получим ту информацию, которая позволит нам сделать нашу технику лучше, и это будет ровно тот продукт, который хотят увидеть наши заказчики. То есть это не будет какая-то история, которую на основании предыдущего опыта мы рассказываем. А это именно то, наверное, что надо.

То есть нам нужна обратная связь, именно для того, чтобы работать. Мы всегда старались делать дни открытых дверей у нас на заводе, но обычно это делалось не столько, чтобы показать, что мы сделали нового, а чтобы собрать клиентов и услышать, что же у нас плохо. Потому что только это дает нам возможность, по сути, развиваться. Цифровые технологии позволяют это делать в режиме реального времени. Соответственно, они помогают в первую очередь нашим клиентам наиболее эффективно работать с тем продуктом, который мы им даем, а нам его совершенствовать.

А. Челышев:

- Александр Владимирович, раз уж мы заговорили о продукте, расскажите о том, какое конкретно отражение цифровые технологии нашли в тех решениях, которые вы сейчас предлагаете своим заказчикам и потенциальным заказчикам. У нас есть два основных направления развития цифровых технологий. Первое – это продукт непосредственно для наших заказчиков. Это «Монитор мэра». Это продукт, который позволяет в режиме реального времени видеть, как работает техника, которая необходима для решения задач по содержанию дорожной сети в летний и зимний период, наложенная на те регламенты, которые есть в этом городе. То есть де-факто автоматически идет аналитика, насколько дорога убрана, насколько она чистая. Если в зимний период, то насколько убран снег, насколько распределен противогололедный реагент, то есть насколько эта ситуация де-факто соответствует тем регламентам, которые есть. Этот продукт, исходя из нашего опыта, который есть (первый проект мы запустили в Калуге, буквально неделю назад запустили в Екатеринбурге), позволяет в том числе найти какие-то несоответствия в регламентах. Потому что сразу все видно. Например, был принят регламент какое-то время назад. А за это время дорога стала односторонней. С точки зрения движения моментально происходит красным, что одна полоса убрана, а вторая полоса не убрана. Тут же можно разобраться буквально в течение одного дня и внести изменения в регламент, что теперь эту улицу можно убирать только в одну сторону. Это что касается заказчика. То есть мы начали с этого, потому что нам нужно сразу показать эффективность.

Вторая ситуация, которой мы активно занимаемся, - стараемся максимально насытить электронными компонентами нашу технику, для того чтобы и заказчик видел, что не просто машина проехала в этом месте, а она проехала с такими-то технологическими операциями. Следующий этап в этой области – то, что мы можем прогнозировать, может быть, какие-то поломки в технике. Для того чтобы всегда у нас были в наличии запчасти, чтобы можно было наиболее эффективно и в максимально короткие сроки технику поправить, если с ней что-то получилось не так.

Ну и, конечно, мы получаем обратную связь. Допустим, ширину распределения нужно в следующей технике поправить, сделать ее пошире. Или, например, это неважно, важна, например, ширина отвала, который будет эффективно закрывать ту или иную дорогу. То есть это какой-то прогноз, какая-то аналитика уже с точки зрения нашей техники.

А. Челышев:

- Андрей Николаевич, вы сейчас слушали, в каких-то местах кивали. Правильно ли я понимаю, что вы как управленец, транспортник услышали то, что хотели бы услышать, когда мы говорим о том, на что способна техника, в данном случае «Меркатора»?

А. Иванов:

- Безусловно, я это и услышал. И услышал как тот, кто занимается и руководит органами управления дорожным хозяйством, и как тот, кто в свое время руководил отдельным муниципальным образованием. Такой «рабочий стол мэра» это такая интересная штука. Потому что наибольшее количество жалоб, которые мы встречаем от наших жителей, связаны именно с вопросами благоустройства, состоянием наших дорог. И здесь такая быстрая, эффективная реакция власти на эти вещи показывает в том числе и работоспособность власти. Но я бы пошел даже дальше. С точки зрения того, о чем говорит Александр… Говоря о цифровизации нашей отрасли, мы видим, что цифра приходит в отрасль, но пока, к сожалению, такие рандомные явления – то там, то там появились какие-то элементы цифровизации. Объединение этого всего в общую систему, наверное, это основная задача. И вчера, проводя большое пленарное заседание, которое называлось не иначе, как «Горизонты задач на 2020 год в рамках национального проекта», Максим Алексеевич Акимов сказал о том, что наша задача на сегодняшний день не просто механически добавить денег в отрасль, не просто механически перевооружиться какой-то техникой, а принципиально переоборудовать дорожно-транспортный комплекс. И мне кажется, что тренд абсолютно правильный, но в перспективе его надо завязывать в том числе и на другие интеллектуальные транспортные системы, которые у нас присутствуют. Потому что в конечном итоге мы делаем, содержим, убираем дороги не просто для того, чтобы они были чистыми и гладкими, а для того, чтобы по ним комфортно, эффективно, быстро перемещались транспортные потоки, грузы, мы могли обеспечить движение в первую очередь общественного и личного транспорта. Здесь это можно в том числе соотносить с загруженностью улиц, анализом пассажиропотока – то, что на сегодняшний день уже позволяют делать, в том числе и камеры фото- и видеофиксации. Мы как-то так к этому относимся, что они у нас установлены исключительно для фиксации скоростного режима. Отнюдь. Мы, по крайней мере, в Ростовской области уже пытаемся идти дальше и объединять те разрозненные системы и организации, которые занимаются, то есть центр организации дорожного движения, центр развития транспортной системы, центр НТС(????) города Ростова-на-Дону, объединяя их информационные базы и обеспечивая взаимодействие этих баз между собой.

А. Челышев:

- Какие цифровые решения уже нашли применение на территории Ростовской области? Вы сейчас начали перечислять, но, насколько я понимаю, не всё назвали?

А. Иванов:

- Безусловно, не всё. Но здесь хочу вернуться чуть назад. Нам позволило несколько более активно продвинуться в этом направлении организация и проведение чемпионата мира по футболу. Город Ростов-на-Дону был одним из городов-организаторов, кстати, как и Екатеринбург, где мы сегодня встречаемся. Безусловно, это позволило нам значительно перевооружить нашу отрасль, особенно отрасль донской столицы. Я имею в виду дорожно-транспортный комплекс. Появились и дополнительные средства фото- и видеофиксации, коих увеличилось более чем в полтора раза на сегодняшний день. Мы начали заниматься не только контролем скоростного режима, мы начали заниматься контролем передвижения по выделенным полосам для общественного транспорта. Это было сопровождение клиентских групп, организация работы объектов светофорного регулирования. Кстати, в этой части первый светофор в г. Ростове появился в 1933 году, а уже в 1936-м первая «зеленая волна» заработала в г. Ростове-на-Дону. Это такой хороший стартовый мотив для нас делать не хуже, чем делали те, кто работал до нас. Поэтому на сегодняшний день мы в рамках городского центра управления перевозками этими навыками и компетенциями уже обладаем. В зависимости от маятниковой миграции, в зависимости от транспортных потоков мы стараемся управлять нашими средствами регулирования дорожным движением.

Кроме того, есть еще отдельная история. Внедрение безналичных форм оплаты проезда в общественном транспорте позволяет нам в том числе анализировать, как перемещаются наши пассажиры. Следующим шагом, наверное, должно стать… Я знаю, Москва абсолютно точно использует. Сегодня наиболее полными и серьезными данными о перемещении жителей обладают компании мобильной связи. Обмен этими данными тоже, безусловно, дал бы нам дополнительные возможности по развитию интеллектуальных транспортных систем. Многие национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» воспринимают исключительно как проект про дороги – о том, что мы должны сделать дороги ровными, хорошими. А по большому счету, это проект про развитие всего транспортного комплекса, в том числе и интеллектуальных транспортных систем.

А. Челышев:

- Андрей Николаевич, расскажите подробнее, что из себя представляет интеллектуальная транспортная система Ростова-на-Дону и как она будет развиваться сейчас, исходя из нынешних реалий.

А. Иванов:

- Я частично об этом сказал уже. У нас создан городской центр управления перевозками, так называемый ГЦУП, который осуществляет анализ пассажиропотоков, управление объектами светофорного регулирования, в том числе синхронизировал эту работу с данными, которые получает от Агентства развития платежных систем. Имеется в виду оплата проезда в общественном транспорте. Это, в свою очередь, завязано на те средства фото- и видеофиксации, которые следят за движением транспортных средств по выделенным полосам с точки зрения приоритезации движения общественного транспорта. Потому что мы понимаем, что это проблема не только городов-миллионников. Москва чуть раньше пошла по этому пути. Но мы понимаем, что для многих наших городов на сегодняшний день сумма накопившихся проблем, когда мы считали, что автомобилизация населения будет сама собой способствовать росту благосостояния и удовлетворенности наших жителей, привела к тому, что на сегодняшний день очень активный и некотролируемый рост количества автомобилей привел к значительной перегрузке существующей дорожной инфраструктуры. Прежде всего, мы это ощущаем в городах и городских агломерациях. Потом ежедневная маятниковая миграция привела к тому, что этими процессами надо управлять, и, так или иначе, мы должны создавать приоритеты общественному транспорту. Безусловно, это отнюдь не такие жесткие административные меры, но надо способствовать тому, чтобы популяризировать общественный транспорт и способствовать тому, чтобы общественный транспорт становился более употребимым. Потому что не могут все жители мегаполисов приехать в центр на личном транспорте и разместить его где-то в центре. Безусловно, этому надо способствовать как-то, но приоритезация передвижения на общественном транспорте это один из ключевых трендов, которому мы стараемся соответствовать и использовать для этого элементы цифрового в том числе пространства и цифрового управления. Это и платное парковочное пространство, которое мы планируем внедрять. Здесь логика не в том, чтобы заработать на этом. Логика в том, чтобы способствовать тому, чтобы срабатывали некие экономические стимулы и возможность более серьезные приоритеты дать общественному транспорту и мотивировать для этого и горожан, и тех, кто приезжает в город ежедневно.

Это, безусловно, элементы взаимодействия различных видов транспорта. Это так называемые транспортно-пересадочные узлы. У нас запущен проект «Городская электричка», и мы понимаем, что на сегодняшний день рельсовый транспорт предоставляет те преимущества, которые не может предоставить никакой иной вид транспорта практически. То есть это гарантированное перемещение с четким соблюдением графика из пункта А в пункт Б. А вот связать рельсовый транспорт со всеми остальными видами транспорта и обеспечить комфортную бесшовную перевозку и пересадку пассажиров, в конечном итоге, говоря опять о цифре, обеспечить возможность в режиме онлайн человеку планировать свое перемещение через свой смартфон, гаджеты различного рода. То есть спланировать свой маршрут и график перемещения максимально комфортный, максимально быстрый. Это то, что будет способствовать в том числе и развитию транспортной системы наших городов, безусловно, при параллельном развитии дорожной инфраструктуры.

А. Челышев:

- Александр Владимирович, вам тот же самый вопрос. Но вы на него уже частично ответили – что из себя представляет цифровая система вашей компании. Речь идет, в частности, о платформенном решении «Монитор мэра». Расскажите о том, как вы планируете эту платформу развивать, какие новые услуги появятся для тех, кто будет ее использовать в дальнейшем, и для тех, кто ее уже сейчас использует.

А. Белогорцев:

- На этот вопрос уже частично ответил Андрей Николаевич. Потому что он рассказал о том огромном спектре задач, которые необходимо решать в городах. Мы начали с того, что пониманием содержание дорог, уборку. Когда мы начинали этот проект, мы уже имели представление, что он должен иметь какую-то перспективу развития. И для того чтобы сделать его более глобальным, найти какое-то дополнительное развитие, мы в первую очередь посмотрели, кто бы мог быть нашим партнером, если, допустим, данное решение будет браться теми или иными городами в аренду… Мы подписали соглашение с компанией СберКлауд и предлагаем наше решение с использованием их возможностей. Это не значит, что не будут задействованы возможности регионов, которые есть. С точки зрения подстраховки, оптимизации затрат, с нашей точки зрения, эта ситуация эффективна.

Второй момент, который изначально был нами продуман, но с точки зрения появления Сбербанка как партнера он дает нам возможность его развивать, сделать из «Монитора мэра» не только решение по коммунальному и по уборке, но также по другим вопросам. Все знают, что внутри Сбербанка создана компания СберИкс, которая будет объединять, по сути, все решения, которые есть в области IT-инфраструктуры Сбербанка. И в рамках данного момента мы уже проводим переговоры с достаточно большим количеством компаний внутри, которые могли бы предложить решение в области транспорта, перевозки ТКО, электроэнергетики. Для того чтобы сделать какую-то единую платформу, которая бы позволяла посмотреть на город с разных сторон, и помогла бы управлять городом более эффективно. Выглядит это так, что есть мэр, у него есть айпад, он смотрит на ситуацию, связанную с коммунальным хозяйством и с уборкой города. Смахивает и видит, что у него происходит с мусором. Еще раз – с точки зрения, допустим, транспортного обеспечения. Здесь ситуация такая, что, например, в Калуге наш опыт показывает, что мы по просьбе Дмитрия Олеговича Разумовского, мэра города, подсоединили к этой системе еще систему обращения граждан. По сути, он в режиме реального времени видит не только то, что должно быть по регламенту, но также с точки зрения объективной реальности, если, может быть, что-то такое случилось, что регламентом не предусмотрено, на что нужно обратить внимание. Мы видим развитие данного продукта и вглубь (это обращения граждан), и вширь (с точки зрения других направлений работы города).

А. Иванов:

- Я дополню. Это практически взаимодействие с системой «Инцидент менеджмент», где возникают те или иные инциденты. То есть, если жители города обращаются, муниципальная или региональная власть видит, что количество обращений по той или иной территории значительно возрастает, то надо разобраться, с чем это связано. В данном случае идет речь, допустим, об уборке улиц. То же самое касается и работы транспорта. По всей видимости, именно взаимодействие этих систем дает возможность принятия быстрых и эффективных решений.