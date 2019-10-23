СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-23T20:11:09+03:00

Россия простила Африке долги на 20 млрд долларов, в Пенсионном фонде заявили, что денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам нет, Дмитрий Киселев рассказал, что Путин ищет себе преемника 00:00 00:00

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