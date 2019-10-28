СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-28T12:38:03+03:00

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в гостях у Радио «Комсомольская правда». Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Вероника Скворцова: Сейчас в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.