2019-10-28T12:38:03+03:00
Доживём до понедельника
Тина КАНДЕЛАКИ

Вероника Скворцова: Сейчас в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в гостях у Радио «Комсомольская правда».Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Министр здравоохранения России в интервью Тине Канделаки на Радио «Комсомольская правда» рассказывает, почему к врачам сложно попасть на прием, будут ли выдавать бесплатные лекарства, поднимут ли обычным медикам зарплаты и появится ли в России эвтаназия

Вероника Скворцова: Сейчас в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала

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