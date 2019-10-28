Вероника Скворцова: Сейчас в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала
Министр здравоохранения России в интервью Тине Канделаки на Радио «Комсомольская правда» рассказывает, почему к врачам сложно попасть на прием, будут ли выдавать бесплатные лекарства, поднимут ли обычным медикам зарплаты и появится ли в России эвтаназия
Вероника Скворцова: Сейчас в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала
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