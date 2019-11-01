2019-11-01T21:07:54+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Если мы будем считать себя быдлом и недочеловеками, никакой нормальной экономики у нас не будет

Экономист Михаил Делягин обсуждает главные новостиЭкономист Михаил Делягин обсуждает главные новости

Экономист Михаил Делягин обсуждает со слушателями заявление профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который назвал русский язык «клоачным» и «убогим»

Михаил Делягин: Если мы будем считать себя быдлом и недочеловеками, никакой нормальной экономики у нас не будет

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12 Октября 2019 0:03 - 0:45

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Зарплата в 2700$ в месяц, квартиры по 100 кв.метров на семью, борьба за пациентов и прорыв в экономике: что обещало правительство россиянам к 2020 году

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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