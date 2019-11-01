Михаил Делягин: Если мы будем считать себя быдлом и недочеловеками, никакой нормальной экономики у нас не будет
Экономист Михаил Делягин обсуждает главные новости
Экономист Михаил Делягин обсуждает со слушателями заявление профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который назвал русский язык «клоачным» и «убогим»
Михаил Делягин: Если мы будем считать себя быдлом и недочеловеками, никакой нормальной экономики у нас не будет
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