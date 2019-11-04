Михаил Делягин: Как 4 ноября насильно делали праздником
Доктор экономических наук Михаил Делягин - про главные темы
Доктор экономических наук - про то, почему народ не понимает, какой праздник он отмечает, как триколор стал народным флагом, нужны ли России частные СИЗО, зачем в столице строят квартиры по 11 квадратных метров и куда исчезают деньги на развитие кино
Михаил Делягин: Как 4 ноября насильно делали праздником
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