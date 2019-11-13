Оксана Пушкина: Принятие закона о декриминализации побоев - это ошибка. Люди, которые его готовили, подвели Путина
Член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обсуждает с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой, кому и зачем нужен закон о домашнем насилии, с кем никогда не здоровается в Думе и что может сделать женщина во власти
Оксана Пушкина: Принятие закона о декриминализации побоев - это ошибка. Люди, которые его готовили, подвели Путина
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