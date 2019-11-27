Зачем в смартфоны и ноутбуки зашьют российский софт
Разбираемся с экспертами, перестанут ли работать в России айфоны, можно ли будет удалить предустановленные программы, что ждёт Google и Apple в нашей стране, как из тысяч российских программ будут выбирать нужные и почему суверенный интернет не работает
Зачем в смартфоны и ноутбуки зашьют российский софт
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