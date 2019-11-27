27 Нояб. 20:03 2019-11-27T23:32:38+03:00

Компания Apple уже грозилась уйти с российского рынка в случае принятия закона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зачем в смартфоны и ноутбуки зашьют российский софт 00:00 00:00

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