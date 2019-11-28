2019-11-28T15:20:55+03:00
Темы дня
Александр МИЛКУСВалентин АЛФИМОВ

Коррупция космических масштабов. Куда делись деньги с «Восточного» и почему не взлетают ракеты

Космодром "Восточный" должен был стать новой гордостью России. Но воровство во время стройки всё омрачило.Космодром "Восточный" должен был стать новой гордостью России. Но воровство во время стройки всё омрачило.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говорим о размахе хищений, который впечатлил даже Путина, с руководителем службы внутреннего аудита Роскосмоса Артёмом Мельниковым

Коррупция космических масштабов. Куда делись деньги с «Восточного» и почему не взлетают ракеты

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