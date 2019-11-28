Коррупция космических масштабов. Куда делись деньги с «Восточного» и почему не взлетают ракеты
Космодром "Восточный" должен был стать новой гордостью России. Но воровство во время стройки всё омрачило.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Говорим о размахе хищений, который впечатлил даже Путина, с руководителем службы внутреннего аудита Роскосмоса Артёмом Мельниковым
Коррупция космических масштабов. Куда делись деньги с «Восточного» и почему не взлетают ракеты
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