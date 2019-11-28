СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-28T15:20:55+03:00

Космодром "Восточный" должен был стать новой гордостью России. Но воровство во время стройки всё омрачило. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коррупция космических масштабов. Куда делись деньги с «Восточного» и почему не взлетают ракеты 00:00 00:00

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