Депутат Госдумы Олег Нилов предложил принудительно изолировать наркоманов от общества
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, поможет ли принудительное лечение в борьбе с наркоманией, что делать с хамством и нужно ли возвращать курилки в аэропорты
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил принудительно изолировать наркоманов от общества
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