2019-12-03T22:44:25+03:00
Простыми словами
Андрей НОРКИНЮлия НОРКИНА

Глава РУСАДА Юрий Ганус: Пора проводить кардинальные перемены в спорте. Так жить нельзя!

Глава РУСАДА Юрий Ганус в гостях у Радио «Комсомольская правда».Глава РУСАДА Юрий Ганус в гостях у Радио «Комсомольская правда».

Юлий и Андрей Норкины обсуждают с главой РУСАДА, кто виноват, что Россия превратилась в «спортивного рецидивиста», есть ли у нас хоть какой-то шанс оправдаться на заседании WADA 9 декабря и что делать с российским спортом дальше

Глава РУСАДА Юрий Ганус: Пора проводить кардинальные перемены в спорте. Так жить нельзя!

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