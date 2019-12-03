Глава РУСАДА Юрий Ганус: Пора проводить кардинальные перемены в спорте. Так жить нельзя!
Юлий и Андрей Норкины обсуждают с главой РУСАДА, кто виноват, что Россия превратилась в «спортивного рецидивиста», есть ли у нас хоть какой-то шанс оправдаться на заседании WADA 9 декабря и что делать с российским спортом дальше
Глава РУСАДА Юрий Ганус: Пора проводить кардинальные перемены в спорте. Так жить нельзя!
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