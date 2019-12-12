2019-12-12T20:05:59+03:00
Экономика
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Захлебнулись в деньгах. Власти не смогли освоить триллион рублей

Правительство научилось собирать налоги, пошлины и штрафы, но не успевает тратить полученные деньги.Правительство научилось собирать налоги, пошлины и штрафы, но не успевает тратить полученные деньги.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валентин Алфимов разбирается вместе с экономистом Владиславом Жуковским, почему деньги в России есть, но их не умеют тратить

Захлебнулись в деньгах. Власти не смогли освоить триллион рублей

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КСТАТИ

О том, что сейчас происходит с российской экономикой, кто там сейчас дергает за ниточки, зарабатывая на нас миллиарды и каких новых налогов и платежей ждать от родного правительства, в своих авторских подкастах на Радио «Комсомольская правда» рассказывают народные экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.

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Тема: Экономист Михаил Беляев: В Англии в прожиточный минимум входит билет на футбол и пиво. А у нас он рассчитывается даже не по медицинским показателям!

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Алексей ИВАНОВ

В гостях: Михаил БЕЛЯЕВ
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