Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке, украинский Боинг рухнул в Тегеране: что известно к этому часу
Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС
Почему США убили иранского генерала Сулеймани и не начнется ли из-за этого мировая война: разбираем все версии случившегося этой ночью
Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке, украинский Боинг рухнул в Тегеране: что известно к этому часу
00:00
00:00