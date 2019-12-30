2019-12-30T14:31:38+03:00
Московские окна
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Как изменилась Москва в уходящем году: что хорошего и что плохого произошло в столице в 2019-м

Вспоминаем, каким был этот год для столицы.Вспоминаем, каким был этот год для столицы.

Валентин Алфимов месте с экспертами и слушателями подводит итоги года

Как изменилась Москва в уходящем году: что хорошего и что плохого произошло в столице в 2019-м

00:00
00:00

КСТАТИ

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

Скачать передачу [mp3, 31.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
25 Декабря 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: «В Москве все обнимаются и говорят «дорогая», а в Ростове все как быдло завистливое». Девушка, работавшая курьером с детьми, переехала в Москву

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН
07:30
21:30
23 Декабря 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: Погода в Москве и ЦФО бьёт рекорды по теплу, выходцы с Кавказа обложили данью таксистов, корреспонденты КП в лесу срубили ёлочку

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА, Анастасия ВАРДАНЯН, Павел КЛОКОВ
07:30
21:30
2 Декабря 2019 11:03 - 11:39

Московские окна

Тема: Подогрев дорог, мочевина и кипяток с песком: какие методы для борьбы с гололедом предлагают специалисты

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН

В гостях: Анна КЛИМЕНТОВА, Антон ШАПАРИН
07:30
21:30
20 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: Предприниматель из Подмосковья зарезал пешехода из-за плохого настроения, а подростки играют в челлендж «Пропасть на 72 часа»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА, Анастасия ВАРДАНЯН
07:30
21:30
15 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: «Била, издевалась, орала, алкоголь был постоянно». Трое детей узнали, что неродные, во время очередного откровения «матери»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Мария ШЕСТЕРИКОВА
07:30
21:30
13 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: Москвичка вышла в окно с двумя детьми. Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости и почему она приводит к суициду

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН

В гостях: Ксения КРАСИЛЬНИКОВА
07:30
21:30
11 Ноября 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: Бараки и хрущевки отправят под снос. В Госдуму внесён закон о реновации жилья по всей России

В студии: Михаил АНТОНОВ, Светлана ВОЛКОВА, Анастасия ВАРДАНЯН

В гостях: Екатерина ВИНОКУРОВА
07:30
21:30
30 Октября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: «Он бил меня ногами и кричал, что задушит наших дочек...Михаил Антонов и Анастасия Варданян»: москвичку обвиняют в убийстве мужа-алкоголика.

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Мария ШЕСТЕРИКОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Сергей Бадюк из "Интернов" попал в больницу в Таиланде
Российские ученые создали препарат против хронического гепатита В
Власти Маврикия закрыли единственный в стране аэропорт
ЮНЕСКО отказалось вносить оливье и "Иронию судьбы" в список культурного наследия
На колокольне церкви в Барселоне прогремел взрыв: ранены 14 человек
Мужчина открыл стрельбу в магазине в центре Берлина
Скворцова о главном достижении 2019 года: россияне стали жить дольше
В Госдуме предложили уровнять зарплаты депутатов и обычных граждан
«Новый год встретили под свист пуль»: Губернатор Александр Дрозденко прочитал письма с фронта
Диетолог призвала не злоупотреблять холодцом, алкоголем и шпротами во время застолья
"Газпром" подписал соглашение по антимонопольному спору с Украиной
"Красный" январь: россиян ждет аномально теплое начало 2020 года
Новогоднюю ночь на боевом посту встретят более 11 тысяч военнослужащих
Швейцарская Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Володин предложил новый метод расчета зарплаты врачей в России
"Нафтогаз и "Газпром" нарушили срок по мировому соглашению
Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину
Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США
"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи
Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу