СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-30T14:31:38+03:00

Вспоминаем, каким был этот год для столицы.

Как изменилась Москва в уходящем году: что хорошего и что плохого произошло в столице в 2019-м 00:00 00:00

КСТАТИ

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!