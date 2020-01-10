Сергей Мардан: Украина в мировой истории заняла место Польши 1939 года: всегда всплывает в разборках больших стран
Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают однодневную войну Ирана и США, крушение украинского «Боинга» и обещаниях россиян самим себе
Сергей Мардан: Украина в мировой истории заняла место Польши 1939 года: всегда всплывает в разборках больших стран
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