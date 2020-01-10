2020-01-10T13:39:12+03:00
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Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Украина в мировой истории заняла место Польши 1939 года: всегда всплывает в разборках больших стран

Странное совпадение: в повестке СМИ удары США и Ирана друг по другу стремительно вытесняет катастрофа украинского самолета, в которой задолго до результатов расследования пытаются назначить виновных.Странное совпадение: в повестке СМИ удары США и Ирана друг по другу стремительно вытесняет катастрофа украинского самолета, в которой задолго до результатов расследования пытаются назначить виновных.Фото: REUTERS

Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают однодневную войну Ирана и США, крушение украинского «Боинга» и обещаниях россиян самим себе

Сергей Мардан: Украина в мировой истории заняла место Польши 1939 года: всегда всплывает в разборках больших стран

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