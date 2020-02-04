4 Февр. 2020 2020-02-04T12:31:02+03:00

В Китай отправятся 5 российских специалистов для изучения коронавируса, в Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний, на Центральную Россию надвигаются настоящие зимние морозы 00:00 00:00

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