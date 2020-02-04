В Китай отправятся 5 российских специалистов для изучения коронавируса, в Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний, на Центральную Россию надвигаются настоящие зимние морозы
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В Китай отправятся 5 российских специалистов для изучения коронавируса, в Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены во время вспышек заболеваний, на Центральную Россию надвигаются настоящие зимние морозы
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