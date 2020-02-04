2020-02-04T16:29:41+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИНРоман ГОЛОВАНОВ

Что происходит в Чувашии после отставки скандального губернатора

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Владимир Ворсобин и Роман Голованов вместе с экспертами обсуждают события в республике и ситуацию вокруг сафари-парка Тайган в Крыму

Что происходит в Чувашии после отставки скандального губернатора

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Эксперты в студии:

- руководитель юридического департамента "Русь сидящая" Алексей Федяров;

- политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

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