Что происходит в Чувашии после отставки скандального губернатора
Владимир Ворсобин и Роман Голованов вместе с экспертами обсуждают события в республике и ситуацию вокруг сафари-парка Тайган в Крыму
Что происходит в Чувашии после отставки скандального губернатора
Эксперты в студии:
- руководитель юридического департамента "Русь сидящая" Алексей Федяров;
- политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
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