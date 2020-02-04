2020-02-04T21:04:56+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Константин Затулин: России без русских быть не может. При этом в Конституции про русских нет ни слова

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с экспертами главные темы дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с экспертами главные темы дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с депутатом Госдумы Константином Затулиным, каким образом Россия оказалось государством «многонационального народа Российской Федерации», а не тысячелетним государством русских людей

В новой версии Конституции хотят прописать понятие «русские»

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