Константин Затулин: России без русских быть не может. При этом в Конституции про русских нет ни слова
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с депутатом Госдумы Константином Затулиным, каким образом Россия оказалось государством «многонационального народа Российской Федерации», а не тысячелетним государством русских людей
В новой версии Конституции хотят прописать понятие «русские»
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