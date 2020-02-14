Мария Захарова: Цветы, стихи и письма получаю постоянно. Почему мы должны отказываться от любви? Любовь - это не физиология, а обмен эмоциями
Тина Канделаки говорит с официальным представителем МИД Марией Захаровой о сигарах, любви, секретах красоты, преемнике Лаврова и сериале «Слуга народа». А в конце - стихи!
Мария Захарова: Цветы, стихи и письма получаю постоянно. Почему мы должны отказываться от любви? Любовь - это не физиология, а обмен эмоциями
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