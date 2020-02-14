2020-02-14T15:21:57+03:00
Эксклюзив
Тина КАНДЕЛАКИ

Мария Захарова: Цветы, стихи и письма получаю постоянно. Почему мы должны отказываться от любви? Любовь - это не физиология, а обмен эмоциями

Спикер МИД РФ Мария Захарова в гостях у Радио «Комсомольская правда».Спикер МИД РФ Мария Захарова в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ

Тина Канделаки говорит с официальным представителем МИД Марией Захаровой о сигарах, любви, секретах красоты, преемнике Лаврова и сериале «Слуга народа». А в конце - стихи!

Мария Захарова: Цветы, стихи и письма получаю постоянно. Почему мы должны отказываться от любви? Любовь - это не физиология, а обмен эмоциями

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